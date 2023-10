Sudy na dešťovou vodu by měly být nepostradatelnou součástí každé zahrady. Nejenže ušetří spoustu peněz za vodu z vodovodu, ale rostlinám dešťovka také nejvíce prospívá. Zabraňte nechtěnému přetékání zahradních sudů a připravte je správně na zimu. Je to důležité!

Sbírání dešťové vody za pomoci sudů si nemůže vynachválit žádný zahrádkář. Ekologicky hospodařit s vodou však můžete nejen na zahradě, ale také i v domácnosti. Problém ale může vzniknout tehdy, jakmile voda ze sudu začne přetékat. Vyšší množství vody totiž snadno promočí omítku a nadělá další neplechy. Vyzkoušejte jednoduché triky zahradníků, se kterými k přetékání sudů nedojde!

Co udělat s nádobami na dešťovou vodu před zimou se můžete dozvědět ve videu na YouTube, na kanálu Vidlák:

Zdroj: Youtube

Zajištění sudů před přetékáním

Pokud máte sud umístěný přímo pod okapem, pak se při vydatné bouřce může velmi rychle naplnit. Existuje několik možností, jak předejít přetékání, aby vám voda neponičila okolí sudu. Buď můžete zakoupit větší velikost nebo jednotlivé sudy jednoduše spojte dohromady. To lze jak mechanicky, tak i bez sebemenšího vrtání do sudů. Jedním z takových způsobů je právě spojení klasickou hadicí nebo ohebnou trubkou.

close info Shutterstock zoom_in Sudy lze šikovně upravit tak, aby voda při naplnění přetékala do další nádoby.

Spojení hadicí či trubkou

Máte více zahradních sudů, do kterých ale teče dešťová voda nerovnoměrně? Spojte je hadicí nebo ohebnou trubkou a budete mít v obou nádobách naprosto stejně. Dostatečně dlouhou hadici nebo trubku naplňte zcela vodou a konce opatrně vložte pod hladinu obou sudů. Propojení musí být neustále pod vodou, aby se do něj nedostal žádný vzduch. Poté se bude dešťová voda vzájemně přelévat do dvou či více nádob.

Riziko roztrhnutí sudu

Jakmile začnou přicházet první mrazíky, měli byste své zahradní sudy opatřit jednoduchými triky, které zamezí jejich možné roztrhnutí. Zmrzlá voda totiž zvětšuje svůj objem, přičemž v naplněném sudu může dojít k jeho poškození až k úplnému zničení. Sudy můžete vylít a suché skladovat přes zimu v kůlně. My však pro vás máme geniální triky, se kterými nemusíte vodu ze sudů zbytečně vylévat!

close info Shutterstock zoom_in Zmrzlá voda v sudu výrazně zvětšuje svůj objem, a proto je zapotřebí učinit určitá opatření.

PET lahve pomůžou

Skvělým způsobem, jak ochránit sud před roztrháním, je použití obyčejných plastových lahví. Některé lahve naplňte trochou písku nebo kamínky, aby nevyplavaly na povrch, a některé nechte zcela prázdné. Uzavřené PET lahve poté ponořte do vody, díky čemuž vznikne dostatečná ochrana sudu v rizikových místech poškození.

Postačí i dřevěná tyč

Druhou možností je vložení klasické dřevěné latě nebo prkna do sudu tak, aby část dřeva koukala ještě 20-30 cm nad hladinou. Jak plastové lahve, tak i dřevo efektivně dokáže snížit expanzní objem, který se tvoří společně s ledem. Nemusíte se tak zbytečně strachovat o své sudy, když vás v noci přepadnou studené mrazíky.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, dopner.cz, zahradajezek.cz