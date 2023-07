Konec přetékání vody v zahradních sudech při bouřce: Geniální triky zahradníka

V horkých a suchých letních dnech je potřeba zalévat zahradu téměř dennodenně. Problém ale může nastat s nedostatkem vody. Připravte si proto před bouřkou zahradní sudy tak, aby byly nakonec všechny plné a nedocházelo k jejich přetékání. Zachyťte snadno maximum dešťové vody, se kterou pak můžete zalévat.

Zahradu můžete zalévat vodou z vodovodu, vodou ze studny nebo dešťovou vodou. Z těchto tří možností je však nejlepší i nejekologičtější dešťovka, která je pro rostliny nejzdravější. Voda z vodovodu obsahuje chlor a další chemikálie, které jsou pro citlivé rostliny nebezpečné. Voda ze studny bývá zase příliš železitá, což také není pro rostliny ideální.

Z videa se můžete dozvědět, jaké nádoby či nádrže lze použít na zachycení dešťové vody:

Vhodné umístění sudů

Sudy na dešťovou vody je dobré umístit co nejblíže k místu, kde budete zalévat. Zároveň by měly být u domu pod okapem, aby se sud při bouřce co nejvíce naplnil. Sudy nezapomeňte položit na vodorovnou plochu, abyste zabránili nechtěnému přetékání. Dobré je také mít sudy ve stínu, kde je menší riziko vzniku bakterií a jiných škodlivin.

Rychlé naplnění dešťovkou

Málokdo by řekl, že tak velký sud se při letní bouřce naplní až po okraj. Pokud je ale umístěn přímo pod okapem, sbírá vodu z mnohem větší plochy než sud, který stojí volně na zahradě. Proto se naplní opravdu během chvilky. Jestliže ho nijak nezajistíte proti přetékání, nejenže vám bude zbytečně unikat zálivka pro rostliny, ale také vysoké množství vody může poškodit strukturu domu.

Čerpadlo se o to postará

Jednou z možností, jak předejít přetékání sudů, je za pomoci čerpadla s plovákem. Tento způsob přečerpávání je téměř bez práce. Vyžaduje pouze prvotní investici do tohoto přístroje, který rozhodně nemá chybu! Voda z naplněného sudu se tak snadno bude přečerpávat do dalších sudů, ve kterých je ještě dostatek místa.

Propojení sudů hadicí

Jednotlivé sudy lze také propojit klasickou hadicí. Tu jednoduše naplňte vodou, na obou koncích ucpěte a ponořte do sudů. Podmínkou tohoto systému je, že hadice na obou koncích musí být neustále ponořená ve vodě, aby se do ní nedostal žádný vzduch. Při zalévání proto nezapomínejte na ponechání trochu vody na dně sudu. Tímto způsobem pak můžete propojit až několik sudů, které se budou vzájemně stejně plnit.

Sudy spojené trubkou

Vyzkoušet můžete rovněž propojení plastovou trubkou. Při této instalaci však musíte být nesmírně pečliví, aby nedocházelo k nechtěnému prosakování. Do obou sudů vyřízněte díru, do kterých pak zasuňte rozehřáté konce plastové trubky. Po chvilce by měla opět ztuhlá trubka zajistit dostatečné utěsnění sudů. Jakmile se voda v jednom sudu dostane až po trubku, začne se přelévat do druhého, díky čemuž nebude přetékat ven.

