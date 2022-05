Nevylévejte vodu z brambor, je nejlepší proti mšicím. Kterým rostlinám prospěje?

Mšice jsou postrachem všech zahrádkářů a často není jednoduché se jich zbavit. Jakmile je objevíte, neváhejte okamžitě zakročit. Máme pro vás skvělý a jednoduchý trik, který vám s tím pomůže, a navíc dodáte rostlinám vzácné živiny. Zaručenou službu vám udělá voda z vařených brambor.

Ochraňte svoji zahradu před invazí mšic, které během krátké chvíle dokážou napáchat obrovské škody na ovocných stromech, zelenině i na kvetoucích keřích. Stačí, když se nebudete zbytečně zbavovat nesolené vody z brambor, kterou tito škůdci nesnášejí a zároveň funguje jako kvalitní přírodní hnojivo.

Proč je bramborová voda vzácná

Brambory jsou bohaté na vitaminy a minerály. Obsahují vitamin C, vápník, hořčík, železo, měď, draslík, fosfor a zinek. Zároveň je bramborová slupka cenným zdrojem kyseliny listové a kyseliny pantothelové. Vzácné látky se při vaření brambor dostávají do vody, a proto stojí za to ji plnohodnotně využít.

Vyzkoušejte jako postřik nesolenou vodu z brambor. Vodu nechte v první řadě náležitě vychladnout, pak ji nalijte do rozprašovače a rostliny pečlivě postříkejte. Zdroj: shutterstock.com

Drobní, ale nebezpeční parazité

Mšice jsou jedním z nejčastějších a zároveň nejhůř odstranitelných zahradních škůdců. Objevují se nečekaně, a to hned v ohromném množství. Když je jich na rostlinách ještě jen pár, tak si jich ani kolikrát nikdo nevšimne. Rychlost množení mšic je opravdu úchvatná, stejně jako jejich rozmnožovací strategie a přežití. Samičky jsou sice méně výkonné, ale právě ony stále kladou vajíčka. Za jedinou sezonu může tímto způsobem vzniknout až dvacet generací mšic. Teprve ke konci cyklu se narodí obvykle okřídlení samci a samice jsou poprvé v sérii rozmnožování oplozeny.

Jak poznat, že mšice zaútočily

Když napadnou mšice některou z pěstovaných plodin, většinou to na první pohled poznáte, protože se začnou kroutit listy a na jejich spodní straně najdete celé kolonie těchto savých neřádů. Jakmile to zjistíte, začněte jednat ihned. Chcete vědět jak?

Nehnojte víc, než je nutné

Jde vlastně o jistou prevenci, protože rostliny přehnojené dusíkem velice bujně rostou a lákají svými mladými výhony mšice mnohem více než ty, které jsou hnojeny přiměřeně. Takže hnojte s mírou a pravidelně plodiny kontrolujte, jestli jsou bez škůdců.

Našli jste pár napadených listů?

Nejprve je všechny pečlivě odstraňte a nejlépe je spalte nebo vložte do uzavíratelného sáčku a vyhoďte do popelnice. V žádném případě je nenechávejte nikde na zahradě, ani je naházejte na kompost, mšice by řádily dál na jiných blízkých rostlinách.

Postřik z bramborové vody

Vyzkoušejte jako postřik vodu z brambor. Vodu v žádném případě nesolte a nechte úplně vychladnout, pak ji nalijte do rozprašovače a rostliny pečlivě postříkejte. Budete mile překvapeni, jak rychle mšice napadené rostliny opustí. Takto můžete ošetřit sazenice zeleniny, ale třeba i ovocné stromy nebo pokojovky. Kromě mšic bramborový vývar dokonale likviduje i jiný škodlivý hmyz. A jestli máte štěstí, že mšice neřešíte, budete mít skvělé ekologické hnojivo na veškeré plodiny i květiny. Těsně před zaléváním vodu promíchejte, aby se minerály a usazeniny oddělily ode dna a dostali jste jich maximum do půdy. Vodu používejte jako hnojivo jednou za týden.

Škvoři, zlatoočka i slunéčka sedmitečná jsou přirození nepřátelé mšic. Během jednoho měsíce umí zahubit až tisícovky jedinců. Zdroj: shutterstock.com

Přilákejte na zahradu ptáky a predátorský hmyz

Škvoři, zlatoočka i slunéčka sedmitečná jsou přirození nepřátelé mšic. Během jednoho měsíce umí zahubit až tisícovky jedinců. Proto není od věci je přilákat a udržet na zahradě. Nabídněte predátorskému hmyzu dostatek květin a třeba i možnost se u vás setrvale zabydlet. Vyrobte si hmyzí hotel, který bude nejen atraktivním prvkem zahrady, ale i užitečnou ochranou.

