Zbylou vodu z vařených brambor nastříkejte na okurky a rajčata. Je to skvělé!

Víte, že voda z brambor obsahuje látky, které ocení především rostliny na zahradě? Vitamíny a škrob, jež se při vaření brambor ve slupce uvolnily, působí jako hnojivo i proti mšicím.

Zdroje: www.jenzeny.cz, homebydleni.cz

Brambory jsou bohaté na vitamín C, vápník, hořčík, měď, železo, draslík, zinek nebo fosfor. Právě tyto látky jsou základními stavebními kameny rostlin, které potřebují k životu a zdravému fungování. Slupka brambor navíc obsahuje kyselinu listovou a pantothenovou. Tyto cenné látky se při vaření vyplavují do vody, kterou pak běžně sléváme do odtoku. Přitom ji můžete skvěle využít na zahradě.

Solená voda z brambor

Sůl může rostlinám ublížit. Pokud vám tedy zbyla slaná bramborová voda, použijte ji pouze na plevel. Vodu sceďte do konve ihned po uvaření brambor a ještě teplou ji aplikujte mezi dlaždice tam, kde vám roste nežádoucí plevel.

Nesolená bramborová voda je ekologický a ekonomický způsob, jak rostlinám doplnit škrob Zdroj: Piyawat Nandeenopparit/Shutterstock.com

Nesolená bramborová voda

Nesolená bramborová voda je ekologický a ekonomický způsob, jak rostlinám doplnit škrob. Ten používají jako zásobu energie, a to jak krátkodobou, tak dlouhodobou. Využívají ji ke svému růstu, k výživě plodů i k fotosyntéze. Škrobová voda také uvolňuje živiny z půdy, které pak rostliny lépe absorbují. Je také nositelem výše zmíněných vitamínů, takže funguje jako hnojivo.

Bramborová voda proti mšicím

Nemůžete se zbavit mšic? Zaútočte na ně bramborovou vodou. Po uvaření brambor vodu slijte do láhve s rozprašovačem, nechte ji vychladnout a postříkejte jí celou rostlinu. Mšice a mravenci, které je roznášejí, se stanou minulostí.

Nemůžete se zbavit mšic? Zaútočte na ně bramborovou vodou Zdroj: AJCespedes / Shutterstock.com

Na co ještě použít bramborovou vodu?

Pokud vám zbyla bramborová voda, zkuste ji použít v případě, že trpíte paradontózou nebo máte zánět dásní. Zmírní bolest. Potřebujete-li zklidnit žaludek po noční párty, přidejte do ní kmín a pijte ji po lžičkách. Skvělá je také pro vaše vlasy. Po umytí je opláchněte vlažnou vodou. Budou se lesknout a budou jemnější.

Bramborová voda vám vydrží v ledničce cca týden. V mrazáku několik měsíců.