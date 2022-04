Nevylévejte vodu z těstovin, je to zázrak: Nalijte ji k sazenicím i k pokojovkám

Těstoviny jsou jedním z nejoblíbenějších jídel. Jsou rychle vařené a dá se z nich vykouzlit nespočet lahodných pokrmů. Vzácností je i voda z těstovin, a dokonce se jí říká „tekuté zlato“. V žádném případě nejde o odpad, využijete ji nejen teď na jarní sazenice, ale i v celé domácnosti.

Patříte mezi ty, kteří zatím nevědí o užitečném využití vody z těstovin? Je možné ji využít na mnoho dalších účelů, proto ji už nikdy nevylévejte do dřezu. Dobrovolně se tím zbavujete vzácných látek, jako jsou škrob, minerály a vitamíny.

Podpora růstu a výživa rostlin

Pokud si po dovaření těstovin slijete vodu a necháte ji vychladnout, je ji možné použít na zalévání rostlin. A pro sazenice, které si momentálně hýčkáte před zahradnickou sezónou, je to jedno z nejlepších hnojiv. Voda z těstovin je totiž přímo nabušená minerály a obsahuje velké množství živin, které pomáhají rostlinkám s růstem. Voda z těstovin by při zalévání neměla být nikdy příliš teplá a nikdy ne solená! Zaslouží si ji nejen sazenice, ale klidně i pokojovky jednou týdně.

Pro sazenice, které si momentálně hýčkáte před zahradnickou sezónou, je voda z těstovin jedním z nejlepších přírodních hnojiv. Zdroj: shutterstock.com

Využijte vodu plnou škrobu při vaření

Voda z těstovin se hodí i v mnoha situacích při vaření. Třeba když potřebujete zahustit omáčku nebo dochutit těsto. V těstovinové vodě je možné připravit i polévku, jen si stranou na pánvičce osmahněte trochu čerstvé zeleniny, bude mít lepší barvu i chuť. Voda je výborná i do mnoha těst na pečivo, a to nejen do chleba, ale třeba i do pizzy. Těsto bude mít mnohem lepší konzistenci a zvýrazníte jeho chuť.

Těstovinová voda si poradí i s mastnotou

Mnohem lépe se vám bude dostávat mastnota z nádobí právě pomocí vody z těstovin. Je to díky obsaženému škrobu, který funguje i jako čisticí prostředek. Ponořte špinavé nádobí do teplé vyvařené vody a nechte ho tam chvíli odmočit. Mastnota bude pryč a postačí už jen jednotlivé kousky opláchnout v čisté vodě.

Vlasy bez objemu

Trápí vás, že máte splihlé vlasy? Zkuste vodu z těstovin. Pravidelně si jí proplachujte kadeře a nechte vždy působit tak 15 minut. Následně si vlasy umyjte klasickým šamponem. Kromě objemu získáte i náležitý lesk.

Trápí vás, že máte splihlé vlasy? Zkuste vodu z těstovin. Zdroj: shutterstock.com

Dejte si večer relax a dopřejte chodidlům lázeň

V případě, že trpíte na unavené a těžké nohy, dopřejte jim koupel z vody z uvařených těstovin. Nalijte si ji ještě teplou do lavoru a poté do ní naložte nohy. Po chvilce pocítíte nádhernou úlevu. Jakmile voda začne chladnout, nohy opláchněte, osušte a ošetřete hydratačním krémem.

