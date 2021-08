Přehled nejvoňavějších květin a keřů, které můžete pěstovat na zahradě

Aromatická zahrada je nový trend. Přitahuje nejen naše nosy, ale také důležité opylovače. Vysaďte si na zahradě zónu plnou barev a vůní, která působí relaxačně. Vyberte si z nejvoňavějších keřů a květin.

Aromatické složky jsou především těkavé silice, které se snadno odpařují. Rostliny s vysokým obsahem těchto olejů mají často i další látky s fyziologickými účinky. Ty můžete využít pro léčivé účely. Posezení v blízkosti voňavých rostlin může mít také skvělé aromaterapeutické účinky.

Bolest hlavy z vůně

Na aromatické květiny a keře si však dejte také pozor. Citlivějším jedincům, sousedům nebo návštěvě mohou intenzivní vůně vyvolat nevolnost nebo bolest hlavy. Výjimkou není také kýchání či jiná alergická reakce. Mezi typické dráždivé byliny patří například levandule lékařská, cibulnatý hyacint nebo konvalinka vonná. Vůně také příliš nekombinujte. Do aromatického koutku často stačí vysadit jen tři druhy, jež se budou doplňovat.

Citlivějším jedincům, sousedům nebo návštěvě mohou intenzivní vůně vyvolat nevolnost nebo bolest hlavy. Výjimkou není také kýchání či jiná alergická reakce. Zdroj: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock.com

Bylinkový ráj

V aromaterapeutické zahradě by neměl chybět bylinkový záhon. Vonné rostliny můžete využít nejen jako léčivky, ale také si z nich můžete připravit domácí kosmetiku nebo je používat v kuchyni. Jsou navíc nenáročné na péči a většina druhů vyžaduje podobné nároky na stanoviště a zálivku. Pokud chcete bylinkami zásobit čtyřčlennou rodinu, postačí vám záhon o velikosti 4x3 m. Hraničí-li se zídkou, vysaďte k ní víceleté a vysokoroustoucí byliny. Nízké sázejte dopředu. Pokud máte málo místa, využijte kamenná koryta nebo staré hrnce.

Seznam voňavých bylinek

Ocimum basilicum – bazalka pravá

Origanum vulgare – dobromysl obecná

Lavandula angustifolia – levandule lékařská

Levisticum officinale – libeček lékařský

Mentha piperita – máta peprná

Thymus serpyllum – mateřídouška úzkolistá

Melissa officinalis – meduňka lékařská

Origanum majorana – majoránka zahradní

Satureja montana – saturejka horská

Salvia officinalis – šalvěj lékařská

Thymus vulgaris – tymián obecný

Hyssopus officnalis – yzop lékařský

Nejkrásněji vonící keře

Keře můžete vysadit jako živé ploty nebo jen tak na okrasu. Mezi ty nejvděčnější patří růže. Ne všechny druhy jsou ale aromatické. Mezi nejvoňavější patří například růže stolistá a růže damašská, která se přidává do parfémů a kosmetiky. Dalším známým aromatickým keřem je šeřík. Dejte si však pozor. Mnoho lidí z jeho vůně bolí hlava. Je nenáročný na péči a vhodný do živých plotů. Pustoryl věncový neboli nepravý jasmín je dvou až čtyřmetrový opadavý keř. Má bílé, silně vonící květy, které rozkvétají v červnu až v červenci. Daří se mu na slunci i v polostínu. Dalším známým aromatickým keřem je kalina carlesiova. Má krásné růžové nebo bílé květy rostoucí do koule. Keř je opadavý a až tři metry vysoký. Odrůdu kalinu juddovu můžete pěstovat i ve stínu.

Dalším známým aromatickým keřem je šeřík. Zdroj: ttoleg/Shutterstock.com

Omamné květiny

Zahradu oživí aromatické cibuloviny a trvalky. Mezi ně patří tulipán, narcis, lilie nebo modřenec arménský. Okrasné trvalky vás potěší nejen vůní, ale především nenáročností a krásnými květy.

Aromatické trvalky

Geranium – kakosty

Alchemilla mollis – kontryhel měkký

Convallaria majalis – konvalinka vonná

Iris – kosatce

Paeonia officinalis – pivoňka lékařská

Phlox paniculata – plamenka latnatá

Primula veris – prvosenka jarní

Viola odorata – violka vonná

Monarda didyma – zavinutka podvojná

