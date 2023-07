5 nejvoňavějších popínavých rostlin našich babiček: Provoní vám celou zahradu

Zaplavte svou zahradu neodolatelnou vůní rozkvetlých květů. Stačí k tomu využít voňavé popínavé rostliny, které měly v oblibě již naše babičky.

Chcete si rozvonět svou zahradu nevšedními vůněmi? Odekorujte si možné prostory popínavkami s voňavými květy. Ozeleníte tak zároveň nevzhledné zdi, části domů, vchodové branky, ploty anebo oživíte pergoly. Využijte voňavé popínavé rostliny blízko míst, kde rádi trávíte čas a relaxujete, ať si vůně opravdu užijete. Které popínavky milovaly už naše babičky?

Inspirovat se můžete v následujícím videu a dostanete i tipy na konstrukce z vrbových prutů:

Plamének armandi

Clematis armandii 'Apple Blossom' byl pojmenovaný díky vzhledu svých květů, které se podobají květům jabloní. Kvítky v poupěti mají růžový odstín, okvětní lístky jsou potom bílé a uprostřed mají žlutobílé tyčinky. Tento druh plaménku je původem z Číny a je typický nejen rychlým růstem, ale i bohatým množstvím silně a výrazně vonících květů.

Rostlina není nijak náročná na stanoviště, ale chraňte ji před silným větrem. Pokud chcete, aby opravdu hodně kvetla, dopřejte ji slunnou lokalitu. Tato dřevina se k oporám přichytí listovými úponky. Po odkvětu tvoří plamének ochmýřené nažky, které vypadají také dekorativně. Listy jsou trojdílné a na podzim opadávají.

Zimolez Henryův (Lonicera henryi) Zdroj: shutterstock.com

Zimolez kozí noha

Další voňavou popínavou rostlinou, kterou můžete znát také pod názvem lonicera, je zimolez kozí noha. Jsou pro ni typické květy neobvyklých trubkovitých tvarů se zajímavým zbarvením, které se liší podle daného druhu. Květy mají zpravidla bílý, krémový, žlutý, růžový nebo malinově červený odstín. Jejich vůně láká nejen denní hmyz a motýly, ale i noční můry.

Zajímavé je, že barva květů se po opylení může změnit. Po odkvětu zdobí rostlinu červené bobule, které jsou však pro člověka jedovaté. Zimolez je opadavá liána, jejíž výhony mohou být dlouhé až 4 metry. Rostlině se daří ve vlhké v půdě, která dobře odvádí vodu. Vyhovuje jí slunce či polostín, v době sucha ji nezapomeňte pravidelně zalévat.

Vistárie

Druh Wisteria je levotočivá rostlina, která se také poměrně rychle rozrůstá a bohatě kvete květy s pronikavou vůní. Její latinské jméno Wisteria pochází z východní části USA a východní Asie. K nám do Evropy se rostlina dostala kolem roku 1816. Pojmenování získala během 19. století díky americkému přírodovědci Casparu Wistarovi.

Vistárie je hustě olistěna, a tak přináší v zahradě i příjemné zastínění. Květy vyrůstající v hroznech mívají bílou, fialovou či růžovou barvu a doslova z nich přechází dech. Udržuje se pravidelným řezem a k dobrému růstu jí vyhovuje slunné a chráněné místo s výživnou a propustnou půdou, která by měla být neustále mírně vlhká.

Popínavé růže

Co může být krásnějšího než loubí či branka, které jsou porostlé růžovým keřem obsypaným voňavými květy? Pokud patříte mezi milovníky růží, v zahradě již tuto klasiku zřejmě máte. Které druhy jsou nejvoňavější? Jistě vás nezklame druh White New Down, což je překrásná pnoucí růže s plnými sněhobílými květy a příjemnou ovocnou vůní. Zajímavou vůni a květy v růžovém odstínu má Clair Matin. A vůni citrusů si můžete snadno zajistit růží Westerland, která má květy v barvě lososové.

Z hrachoru na zahradě snadno vytvoříme dělicí stěnu Zdroj: Pixabay

Hrachor vonný

Hrachor vonný má typicky sladkou a intenzivní květinovou a lehce ovocnou vůni, podobnou kombinaci růží, květů fialek a lehkého nádechu citrusového ovocného aroma. Je to vůně, která často přitahuje motýly a další opylovače.

Hrachor preferuje mírné a teplé klima. Nejlépe roste v oblastech s mírnými lety a chladnými zimami. Je odolný vůči mrazu, ale naši zimu zpravidla nevydrží. Potřebuje plné slunce nebo polostín. Vyžaduje minimálně 6 hodin slunečního světla denně. Bude se mu dobře dařit v propustné půdě s dobrou drenáží. Před výsadbou je vhodné zlepšit půdu kompostem nebo organickým hnojivem. Semena hrachoru vonného se mohou předpěstovat v nádobách nebo se mohou přímo vysévat do země. Výsev se obvykle provádí na jaře po posledních mrazech. Semena se sejí do země o hloubce přibližně 2-3 cm.

Hrachor vonný potřebuje pravidelné zalévání, zejména během suchých období. Je však důležité vyhnout se přemokření půdy, které by mohlo způsobit hnilobu kořenů.

Potřebuje ke svému růstu oporu, jako jsou tyče nebo ploty, aby se mohla vinit a vytvářet své charakteristické květy.

Zdroje: www.cs.planeta-design.com, www.ceskestavby.cz, www.receptyprimanapadu.cz