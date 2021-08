Vratič obyčejný: Vysaďte tuhle květinu a zbavte se klíšťat

Vratič je sice jedovatý, úspěšně ho však můžete využít v boji proti obtížnému hmyzu a proti parazitům. Stačí si ho posbírat na louce nebo ho vysadit na zahradu.

Zdroje: botanika.wendys.cz, www.nasezahrada.com

Vratič obecný (Tanacetum vulgare) má výrazný pach a krásné žluté květy. Je až 120 cm vysoký a najdete ho na skládkách, podél cest, na pasekách, suchých loukách a v příkopech. V České republice roste od nížin po podhorské oblasti. V léčitelství se používal už ve starém Řecku. Tam využívali hlavně jeho protiparazitární schopnosti.

Jedovatý vratič

Vratič obsahuje jedovaté silice a thujon, který je místně dráždivý, způsobuje zvracení, průjem, překrvení pánve, zúžení zorniček, zpomalení tepu i dýchání a zduření rtů. Poškozuje také ledviny a nervový systém. Smrt nastává v důsledku ochrnutí dýchacích cest. Tato bylina by se nikdy neměla používat vnitřně. Při vnějším užití ve formě koupele nebo masti je bezpečná. Pomáhá hojit rány a má výrazné protirevmatické účinky.

Vratič obsahuje jedovaté silice a thujon. Zdroj: 13Smile/Shutterstock.com

Kdy vratič sbírat

V lidovém léčitelství se využívají listy i květy. Ty sbírejte od července do října. Sušte je na tmavém a teplém místě. Nejlépe při teplotě do 35 °C.

Vratič proti hmyzu

Silná vůně květů odpuzuje klíšťata, mouchy, komáry i sršně. Pokud tedy dáte vratič do vázy, neměl by vás obtížný hmyz otravovat. Z vratiče si můžete vyrobit i repelent pro sebe i zvířata. Stačí, když hrst čerstvých nebo sušených květů zalijete horkou vodou a necháte je louhovat 30 minut. Nechte vychladnout a čaj nalijte do lahvičky s rozprašovačem. Vratič také můžete dát do pytlíčku a uložit ho do skříně nebo zavěsit k oknu. Odehnat by měl nejen mouchy, ale také moly nebo pavouky.

Vratič proti vším

Vratič působí i proti nepříjemným vším. Připravte si nálev z jedné polévkové lžíce květu a půl lžíce tymiánu. Bylinky zalijte 200 ml vroucí vody a nechte 15 minut odstát. Poté odvar přeceďte a omyjte si jím pokožku hlavy.

Vratič si můžete také nasušit. Zdroj: Evgrafova Svetlana/Shutterstock.com

Jak vratič pěstovat

Vratič nemá žádné specifické požadavky. Daří se mu na slunci v i polostínu. Semena můžete koupit přímo v zahrádkářských potřebách. Brzy na jaře je zasejte. Dejte si však pozor. Vratič obecný totiž roste opravdu rychle.