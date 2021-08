Vratič: Nejsilnější přírodní lék na bolesti kloubů

Možná ho neznáte jménem, ale rozhodně ho často vídáte. Má silné antibakteriální účinky, uleví bolavým kloubům a odpuzuje hmyz. S nastupující sezónou komárů a much si ho tak možná rádi dáte do vázy.

Malou jazykovou zajímavostí je, že se vratič jmenuje velmi podobně téměř ve všech slovanských jazycích a jeho význam odkazuje údajně i k magické moci byliny – pomáhal ke šťastnému návratu z cest, shledání milovaných, ale i k ‚léčbě‘ nevěry. Druhým významem je ale i méně poetické zvracení, ke kterému vede předávkování touto bylinou. Vratič má mnoho lidových názvů – z těch, co rostlinu nejlépe vystihují, uveďme třeba balzámová kopretina, bylina červopudná, davič, křečové koření nebo pupíky.

Na co pomáhá

Dříve se vratič využíval proti střevním parazitům. Byl i známým nástrojem babek kořenářek k vyvolání potratu, protože způsobuje překrvení orgánů malé pánve a křeče. V malé dávce měl naopak usnadňovat otěhotnění a srovnat menstruační cyklus. Obsah účinných látek je ale tak vysoký, že není až tak složité se rostlinou otrávit, proto se od vnitřního užívání ustupuje. Vratič se ale skvěle hodí k obkladům na špatně se hojící rány. Masti či patnáctiminutové koupele v odvaru ulevují rukám a nohám postiženým revmatoidní artritidou. Napařování se doporučuje i jako ‚lék‘ na bledý a unavený obličej.

Přesný původ vratiče není známý Zdroj: krolya25/Shutterstock.com

Kde ho najít

Přesný původ vratiče není známý, spekuluje se ale o oblasti Řecka. Dnes roste po celé Evropě s výjimkou několika ostrovů, jako jsou Baleáry či Kréta, v mírném a studeném pásu Asie (včetně například Japonska) a v Severní Americe. Vratiči se výborně daří podél cest, u silnic, na rumištích a všude tam, kde je sucho a slunce.

Rostlinu spolehlivě poznáte podle typických žlutých květů, které mají podobu vypouklých knoflíčků a na jedné lodyze jich bývá 20 až 30. Stonek je dřevnatý, listy se podobají řebříčku. Všechny tyto části se také sbírají a využívají nejčastěji sušené. V dobách, kdy neexistovaly ledničky, se čerstvou rostlinou obkládalo třeba i maso a jiné potraviny podléhající rychlé zkáze. Mimochodem, z podobných důvodů dělal vratič společnost i nebožtíkům.

Silné aroma vratiče odpuzuje většinu hmyzu Zdroj: Evgrafova Svetlana/Shutterstock.com

Vyzkoušejte PŘÍRODNÍ INSEKTICID

Silné aroma vratiče odpuzuje většinu hmyzu. Stačí ho natrhat do vázy nebo pověsit na vhodné místo, kudy se domů dostávají nevítaní hmyzí návštěvníci. Výhodou vratiče je, že jeho květy bez okvětních lístků vypadají skvěle čerstvé i uschlé. Pokud ho pověsíte do skříně, vyžene i šatní moly. Odvarem z vratiče můžete také zalévat květiny, pokud se chcete vyhnout mšicím – dvě hrsti listů, květů a lodyh zalijte litrem vařící vody a nechte vychladnout. V permakulturních zahradách se sází k bramborám, protože nevoní ani mandelince bramborové. Pokud hledáte přírodní repelent, přihoďte k čerstvému vratiči stejné množství pelyňku, zalijte běžným lihovým octem, aby bylinky byly zcela pod hladinou, a nechte na slunném místě dva týdny odstát. Výsledný roztok přeceďte, přelijte do rozprašovače a používejte jako běžný repelent.

Zdroj: Časopis Kondice