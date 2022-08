Naše babičky věšely do oken tento běžný žlutý plevel. Dobře věděly proč

Vratiče si může všimnout venku při procházce, je to rostlina, kterou běžně najdete na okraji polí, rumišť i na loukách. Patří k těm, které jsou sice velmi prosté, ale krásně vypadají i ve váze nebo suché vazbě. A nejen to! Vratič je také bylinou, která fantasticky odpuzuje hmyz!

Vratič jako léčivka i jed

Vratič však ve skutečnosti patří k opravdu zapomenutým bylinám, které se již od antiky používaly ke všem možným účelům. Vysoká až dřevnatá rostlina je totiž plná terpenů, fenolů a hořčin, ale také především neurotoxinu thujonu. Právě díky této látce se upustilo od vnitřního užívání vratiče, který má silné antibiotické, antiseptické i antirevmatické účinky, používal se dříve běžně proti střevním parazitům. Bohužel rostlina je toxická při jen mírném překročení doporučené dávky a po překrvení orgánů v oblasti břicha, zvracení a křečích může dojít i k úmrtí.

Hmyz nesnáší vratič

Nemusíte se však obávat zevního použití a už vůbec ne, pokud ji zavěsíte nebo pěkně naaranžujete doma. To se vyloženě doporučuje a lidé se tímto způsobem chránili před jiným problémem a tím je hmyz. Vratič je skutečně jeden z nejúčinnějších bylinných prostředků, který odpuzuje hmyz jako jsou šatní moli či komáři a mouchy. Hospodyně dřív věšely snopky vratiče do stájí, aby odlákaly dotěrný hmyz od dobytka, ale tako do oken v domácnosti, z vratiče se pletly věnce nebo se jen uložil do textilního sáčku. Takto uložená bylinka se hodila především pověsit mezi šaty a prádlo.

Vratič obsahuje jedovaté silice a thujon. Zdroj: 13Smile/Shutterstock.com

Zbavte škodlivého hmyzu i zahradu

Vratič můžete také použít na zahradě. Pěstuje se na okraji záhonů a u hranic pozemku, aby odpuzoval škůdce, jakou jsou mšice, ale i mandelinky. Bohužel nefunguje proti všem druhům mandelinek, ale i přesto jde o významnou ochranu.

Připadne vám zvláštní, že jste o vratiči ještě nikdy neslyšeli, a přitom se zdá být skutečně účinným prostředkem proti hmyzu? Možná vás mate jen jméno. Vratič najdete také pod názvy arnika, balzámová kopretina, máří listí, žlutý navrátníček a má i mnohé další místí názvy.

