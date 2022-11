Rozmnožte si vřesy. Můžete jich mít, kolik chcete, a zadarmo

Máte doma vřesy a chtěli byste ještě víc? Pěstování vřesů má své kouzlo, ať už je máte v záhonu nebo v květináči. Naučte se je množit a můžete si vypěstovat vlastní vřesoviště. Jak na to? Způsoby jsou dva.

Zdroje: www.veselazahrada.cz, www.ceskestavby.cz, www.receptyprimanapadu.cz

Vřesy mají zvláštní kouzlo

Vřesy prostě mají něco do sebe. Pokud i vás oslovily drobné keříky, které se mohou rozrůst do širších koberců, pak zbystřete. Vřesy totiž můžete také rozmnožit a vysadit si oblíbenou zeleň na další místa v zahradě anebo nové sazenice použít na výzdobu podzimních venkovních parapetů. Jejich drobné bílé, růžové, nachové i purpurové květy jsou nenucené a milé. Hodí se prostě do každé zahrady i předzahrádky.

Sazeničky se na vřesovišti časem zapojí, půdu pod nimi mulčujeme kůrou. Zdroj: Shutterstock.com / Wojmac

Jak se pěstují vřesy?

Pokud vřesy už pěstujete, jistě víte, že potřebují kyselou, lehkou, ale humózní půdu a slunečné místo. Navíc také vyžadují vláhu, a to především v době, kdy budou nové sazenice zakořeňovat, nicméně vláha jim svědčí celoročně. Musí se zalévat i v zimě, ale pozor na marzivé dny!

Vřesy se obvykle vysazují na jaře nebo na podzim, často se však pěstují v nádobách. Pokud byste si chtěli rozmnožit vřes, určitě je to možné, a to dvěma způsoby.

Vřes můžeme pěstovat v řadě zahradních kultivarů. Zdroj: Tunatura / Shutterstock.com

Množení vřesů

Vřesy můžete rozmnožit semeny nebo řízky. Odebírání řízků je ideální během doby, kdy rostlina nekvete. Nejlepší jsou vrcholové části větviček, zhruba 12 cm dlouhé. Ze strany od řezu odstraňte část lístků, zhruba jednu třetinu z celkové délky řízku. Řez a celou holou část větvičky namočte do práškového stimulantu růstu a zapíchněte do připraveného substrátu.

Řízky odebírejte z nekvetoucích větviček. Zdroj: Aliaksandr Tsymbalist / Shutterstock

Obyčejně se k pěstování vřesů používá rašelina smíchaná s pískem. Zemina by měla mít pH okolo 5 a určitě si můžete pořídit i malý balík namíchané zeminy pro kyselomilné rostliny. Květináč s řízky nezapomeňte zavlažovat a umísit do polostínu.

Také semeny lze vřesy rozmnožit a to tak, že je ostříháme po odkvětu a celé tyto větvičky položíme do pařeniště, kde je ovšem vhodná kyselá půda. Vřesy volně položené na půdu asi v deseticentimetrové vrstvě se do zeminy vysemení, vzklíčí, a pokud nenecháte pařeniště proschnout, na jaře už na vás budou čekat malé sazeničky.

Mladé rostliny vřesu můžete později na jaře přesadit. Zdroj: aRTI01 / Shutterstock

To, že vřesy s odkvetlými květy ostříháte, rostlinám jen prospěje. Vřesy by se totiž měly jednou ročně stříhat, a to po odkvětu na podzim, v případě velmi pozdě kvetoucích odrůd je možné střih odložit na brzké jaro.