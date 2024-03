Chcete se v letošní sezóně dočkat bohaté úrody a rozkvetlé zahrady? Tak to byste měli vědět vše o půdě a jejím vlivu na pěstování rostlin.

Základem zdařilého pěstování rostlin je především zdravá a úrodná zemina, která je plná života. A v neposlední řadě i náležitá péče. Znát důležité informace o půdě, kterou na zahradě využíváte, se jistě vyplatí. Ovlivní to nejen správný výběr rostlin, kterým se v ní bude dobře dařit, ale i použití odpovídajících hnojiv, aby došlo k reakci podle konkrétních potřeb.

Proč na půdě záleží? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu lovíme.bio:

Zdroj: Youtube

Pro kvalitu půdy střídejte plodiny

Vzhledem k tomu, že má každá rostlina na půdu rozdílné požadavky, měli byste jejich výsadbu obměňovat a nepěstovat je stále na stejných záhonech. Pokud by tomu tak bylo, rostlina pěstovaná opakovaně na jednom místě by z půdy odebírala stále stejné prvky a lákala by i obvyklé choroby a škůdce. Střídáním plodin můžete tato rizika značně eliminovat.

Hnojená půda

Plodiny vysévejte nebo vysazujte i podle toho, zda se jedná o půdu, která byla či je často hnojená, nebo je naopak bez potřebných živin. Některé rostliny potřebují hnojiva více, týká se to především plodové zeleniny, jiné druhy zase méně.

Na záhony, kde proběhlo první hnojení před rokem, umístěte plodovou zeleninu, brambory a košťáloviny. Druhý rok na stejné místo vysejte kořenovou zeleninu a saláty a třetí rok pokračujte luskovinami a cibulovou zeleninou. Můžete takto střídat tři stálé záhony.

Kompost

Do půdy je nutné pravidelně přidávat organickou hmotu, a to nejlépe ve formě hnoje a kompostu, někdy i zeleným hnojením a mulčem. Vytvořit kompost vám velice snadno umožní každý domácí či venkovní kompostér nebo zahradní kompost. Díky rozloženým zbytkům ze zeleniny a ovoce a odumřelých částí rostlin vznikne perfektní a výživné hnojivo.

Do půdy je nutné pravidelně přidávat organickou hmotu, a to nejlépe ve formě hnoje a kompostu.

V dobře vedeném kompostu můžete kompostovat i zbytky z kuchyně, které se rozloží. Například skořápky od vajec, kávovou sedlinu, čaj, kartonový papír či dřevěný popel. V domácím kompostéru zbytky rozkládají žížaly nebo speciální bakterie. Dobře vedený kompost by neměl nikdy nijak zapáchat.

Pravidelné kypření

Půdu je potřeba také pravidelně nakypřit. Jedná se o činnost, která patří k pravidelným prvním jarním pracím. Účelem je rozrušení neprostupné krusty na povrchu, zabránit nadměrnému růstu plevelů a zároveň podpořit zadržování vláhy.

