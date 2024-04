Afrikány jsou nejen okrasou naší zahrady, ale mají mnohem hlubší význam. Jejich původ sahá až do vzdáleného Mexika, kde byly považovány za posvátné rostliny a využívány jako léčivé byliny. Dnes jsou známé spíše pod označením aksamitníky a jsou oblíbené pro svou vůni, která odpuzuje mnohé škůdce, a květy, které lákají opylovače.

Výsadba afrikánů na zahrádce má mnoho výhod. Tyto aromatické rostliny se totiž nejen skvěle hodí do společné výsadby se zeleninou, ale také slouží jako přirozený repelent proti škůdcům.

Navíc přitahují opylovače jako jsou včely, motýli a berušky, což podporuje lepší opylování rostlin a ochranu před hmyzem. Kořeny afrikánů vylučují látky toxické pro škodlivá kořenová háďátka, což také ušetří mnoho starostí v péči o zahradu.

Na video od Toma The Gardener o afrikánech se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Vysaďte je spolu s rajčaty

Aksamitníky jsou skvělými partnery pro mnoho zeleninových plodin jako jsou rajčata, brokolice, zelí, cibule, fazole nebo chřest. Společná výsadba s rajčaty chrání rostliny před škodlivými háďátky a přitahuje užitečné opylovače.

Pokud se rozhodnete vypěstovat afrikány ze semínek, můžete je předpěstovat buď venku v půdě, ve skleníku nebo doma na parapetu. Nezapomeňte na dostatečné množství organických látek v půdě a pravidelnou zálivku, ale vyvarujte se přemokření listů, které by mohlo vést k houbovým chorobám.

Při výsadbě afrikánů do země nebo do truhlíků dbejte na to, aby byly rostliny zasazeny o něco hlouběji, což jim pomůže stabilizovat se a lépe se uchytit.

close info Stephen Barnes / Shutterstock.com zoom_in Sadbu rajčat ochrání vysázení afrikánů

Jejich vůně může až otravovat

I když jsou afrikány užitečné a krásné rostliny, existují i určité negativní aspekty, které je třeba vzít v úvahu. Jednou z hlavních nevýhod je jejich silná vůně, která může být pro některé lidi nepříjemná.

Někteří lidé mohou mít na tuto vůni alergické reakce nebo se mohou cítit v jejich blízkosti nepříjemně. Dalším potenciálním problémem může být to, že aksamitníky se rychle rozrůstají a stávají se invazivními, pokud nejsou pravidelně ořezávány a udržovány pod kontrolou.

Je tedy důležité pečlivě zvážit umístění afrikánů ve vaší zahradě a vyvarovat se jejich nadměrnému šíření, aby nedošlo k potížím s přemnožením.

Celkově jsou však afrikány nenahraditelnou součástí zahrady, nejen že krásně kvetou, ale také přinášejí mnoho užitečného při pěstování zeleniny a ochraňují rostliny před škůdci.

Zdroj: www.youtube.com, www.dumazahrada.cz