Co s vyčouhlými sazenicemi rajčat a paprik? Ještě je zachráníte!

Pěstujete si rajčata a papriky ze semínek a nechcete mít sazenice vyčouhlé, slabé a vysílené? Máme pro vás pár tipů, co pro to můžete udělat.

Pokud si doma pěstujete domácí sazenice rajčat a paprik, měli byste jim dopřát jisté podmínky, aby byly zdravé a silné. Díky tomu se dočkáte i bohaté sklizně. Často však dochází nesprávnou péčí k tomu, že se rostliny začnou vytahovat do výšky a jsou postupně víc a víc slabé.

Rostlina sice nezahyne, ale poroste pomalu, bude mnohem méně odolná proti chorobám a škůdcům a úroda bude v každém případě nižší a měně kvalitní. Jak se dá situaci předcházet?

Jak nemít předpěstované sazenice slabé a vytáhlé? Podívejte se ve videu:

Na výsev zbytečně nespěchejte

Protože klíčící semínka i sazenice reagují na světlo, je lepší provést výsev raději až během února či počátkem března, rozhodně ne už v lednu. Počátkem roku je světla kriticky málo, a pokud se rostliny nepřisvěcují, táhnou se za ním. V březnu je už mnohem více denního světla a mladé rostliny budou mít lepší a přirozený světelný komfort.

Pozor na hustý výsev

Přestože při prvním pikýrování sazeničky rozesadíte, nepřežeňte to s hustotou semínek už v sadbovači, zbytečně by si vzájemně odebíraly živiny, což by přispělo k pozdějšímu vytahování sazenic.

Dejte si pozor na příliš hustý výsev. Zdroj: Shutterstock

Sadbovače vždy na nejsvětlejší místo

Nádoby se semínky je nejlepší umístit na parapet okna na jižní nebo západní straně. Roztáhněte záclony, závěsy i žaluzie, které by zbytečně ubíraly rostlinám světlo. Stejně můžete sadbovače vypodložit, aby byly výš, a to nad úrovní okenního rámu, který jim také stíní.

Světlo můžete znásobit pomocí alobalu

V případě, že máte dojem, že by světla mohlo být víc, vyrobte si odrazovou desku z alobalu nebo bílé desky. Alobalem obalte třeba starý karton a postavte ho ze strany interiéru k nádobám se sazenicemi. Světlo z venku se tak bude odrážet k rostlinám.

Pořídit si můžete také doplňkové světlo, a to LED lampy či lampy na sazenice. Obě varianty jsou v současné době finančně nenáročné. Přisvěcujte alespoň do konce března či poloviny dubna, nejlépe od doby, kdy vám semínka vyklíčí.

Sazenice jsou citlivé na teplotu

Velmi důležitá je pro sazenice i teplota. A v tomto případě neplatí, že čím je vyšší, tím je to lepší. Rajčata i papriky potřebují teplo především v době klíčení ze semen, a to od 20 do 25 °C. Ve chvíli, kdy se na rostlinkách objeví první pravé lístky, zhruba tak 3 až 4, snižují své nároky na teplotu a je dobré v místnosti snížit teplotu na 15 až 19 °C nebo je přestěhovat jinam.

Díky tomu dojde ke zpomalení růstu, sazenice se nebudou tolik vytahovat do výšky, naopak budou silné a vitální. Nižší teploty jsou však nevhodné, protože by došlo naopak ke zpomalení růstu. Z těchto důvodů se daří sazenicím nejlépe v pařeništích a temperovaných sklenících, ale i v zimních zahradách a na zasklených lodžiích.

Vytáhlé sazenice s dlouhým tenkým stonkem jsou obvykle důsledkem nedostatku světla, případně vysoké teploty. Zdroj: shutterstock.com

Pozor na přehnojení

V případě, že používáte substrát na výsevy, nepotřebujete žádné hnojivo, protože je v něm již obsaženo. Zpravidla je to dávka na první dva týdny, kdy postačí rostlinám dodávat pouze zálivku. Přidáním hnojiva byste si rajčata či papriky mohli zničit.

A co zálivka?

Zde platí pravidlo „přiměřeně“. Pokud by byl substrát přemokřený, hrozilo by riziko uhnití kořenů, a tedy později i úhynu celé rostliny. Stejně tak by substrát neměl nikdy úplně vyschnout. Před každou zálivku je nejlepší udělat si test prstem a zjistit v jakém stavu půda v kontejneru se sazeničkami je.

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.ceskestavby.cz, www.optolov.ru