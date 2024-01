Pokud máte na zahradě smrk, otrhejte z něj pár kusů jehličí. Stromu nebude chybět a vám bohatě poslouží. Má nekonečnou řadu výhod, které vás mohou zachránit od nepříjemných problémů. Podívejte.

Smrkové jehličí má hromadu využití, které mohou benefitovat vaše zdraví. Pomáhá například proti nespavosti, jelikož má silné uklidňující účinky. Také pomáhá, když trpíte bolestmi kloubů. Čerstvé větve navíc vypouští silice, což jsou éterické látky, které posilují imunitu, působí pozitivně na vaši náladu a mají zklidňující účinky. Proto se používají například při aromaterapiích a při výrobě různých zklidňujících esenciálních olejů.

Video návod, jak si můžete doma připravit jehličný léčivý sirup, najdete na Youtube kanále Dá sa to aj doma:

Zdroj: Youtube

Smrkové jehličí proti bolesti kloubů

Látky obsažené v jehličí smrku či borovice výrazně podporují prokrvení tkáně a jejich uvolnění. Proto, pokud vás trápí potíže s klouby a často vás bolí, si můžete vyrobit domácí smrkový olej. Jehličí zalijte 300 mililitry kvalitního oleje a nechte macerovat přibližně dva týdny. Doba čekání je sice delší, ale když to vydržíte, můžete vaše klouby obdařit blahodárným olejem. Každý den po dobu dvou týdnů byste měli olej s jehličím protřepat, aby se patřičně uvolnily všechny látky, které pak poslouží vašim kloubům. Pak stačí už jen scedit, nalít do menších lahviček a skladovat v lednici do vypotřebování zásob. Klouby si každý den pomocí oleje jemně masírujte.

close info Profimedia zoom_in Z čerstvého smrkového jehličí si můžete udělat mast na klouby, která vám pomůže od bolesti.

Jehličí proti nachlazení

Pokud jste nachlazení a chcete se trochu uvolnit, můžete si udělat relaxační koupel se smrkovým jehličím. Čerstvé jehličí totiž velmi napomáhá při nachlazeníř či jiných podobných chorobách, kterými se to momentálně jen hemží. Vezměte si nějaký větší lavor nebo mísu a dejte do něj zhruba tři hrsti čerstvého jehličí. Ty následně zalijte třemi litry vařící vody a nechte vychladnout a vylouhovat. Napusťte si vanu na vámi preferovanou teplotu, jehličí přeceďte a nalijte do vany. Koupel si vychutnávejte minimálně dvacet minut, aby mohly všechny silice a blahodárné látky působit. Samozřejmě je důležité, abyste během těch dvaceti minut neprochladli, proto si čas od času připusťte horkou vodu. Tuto koupel provádějte po dobu několika dní, ideálně předtím, než půjdete do postele. Jehličí totiž funguje i při nespavosti a pomáhá zklidnit váš organismus.

Zdroje: www.cba.cz, botanic.cz