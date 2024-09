Zahradničení je skvělý koníček. Pokud ho provozorujete ve velkém, budou se vám hodit sadbové květináče, které si vytvoříte doslova „za hubičku“.

Koupit si předpěstovanou rostlinku v květinářství je sice pohodlné, ale nemá to svoje kouzlo, jako když si zeleň vypěstujete sami hezky ze semínka. „Občas je to pořádný adrenalin, protože nikdy nevím, jestli něco vyklíčí nebo ne, ale za pokus to vždycky stojí,“ říká naše čtenářka Olga z Prahy, která se k zahradničení dostala jen díky novému podnájmu s velkou terasou. „Letos jsem vypěstovala vlastní rajčata,“ chlubí se s tím, že příští rok vyzkouší „vypiplat“ další zeleninu nebo okrasné rostlinky.

Autor Heureka vám vysvětlí, jak si můžete vyrobit sadbový květináč z ruličky papíru. Více na kanále YouTube.com.

Plastové nebo papírové?

Na tuto zábavu jsou ale potřeba takzvané sadbové květináče – tedy květináče, které slouží jako provizorní domov nově vznikající rostlince. V obchodech jsou k mání jak v plastové, tak i papírové formě. U plastů je výhoda, že je můžete použít opakovaně.

Nicméně může se stát, že při přesazování rostlinky poškodíte kořenový bal a vaše zeleň pak může přijít k úhoně. Proto jsou daleko lepší sadbové květináče z recyklovaného papíru, rašeliny nebo dřevěných vláken, které se sází rovnou do země.

Sadbové květináče z papíru jsou ekologické.

Novinová verze

Nedávno slavný britský moderátor pořadů o zahradničení, Toby Buckland, zveřejnil na svém instagramovém účtu skvělý nápad, jak si takové sadbové květináče vyrobit doma a za minimum nákladů. Vyzkoušejte to také!

Přichystejte si staré noviny, sklenici a sešívačku. Nejdříve přeložte noviny tak, abyste z nich vytvořili pruh. Měl by být širší než je výška původní sklenice! Nádobu do pruhu zabalte a přesahující část ohněte dovnitř, čímž získáte fiktivní dno.

Vhodné pro „rychlokvašky“

Sklenici vyjměte z papírového „objetí“ a vrchní okraj sešijte sešívačkou. Do vytvořených květináčků nasypte zeminu s humusem a zasaďte semínka. Počítejte s tím, že jakmile zárodek rostlinky zalijete, zvlhne i váš květináč, proto je tato varianta ideální pro všechny sazenice, které rychle vyklíčí. Vhodné jsou například pro výsadbu fazolí nebo salátů.

Sadbové květináče jsou vhodné pro rychlerostoucí rostliny.

Raději bez potisku

Příspěvek britského moderátora sklidil spoustu ohlasů, ale také pár kritik. Ty se týkaly hlavně použitého novinového papíru, který může do půdy uvolňovat tiskařskou čerň. Proto je lepší, když použijete raději papír bez potisku.

