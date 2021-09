Proč byste nikdy neměli rýt nožem své iniciály do stromu?

Možná si říkáte, že iniciály do stromů snad už nikdo neryje. To jste se ale spletli. Patrně jsme jako generace rodičů a prarodičů trošku zaspali. Rozhodně tedy někteří z nás. Iniciály ani nic jiného do stromů neryjte a nezapomeňte to povědět i vaší omladině.

Každý strom někomu patří

Vyryjeme své iniciály do kmene a ony tu budou na věky věků. To je patrně to lákavé. Strom je ale živý organismus. Ani kámen nebo zdi by neměly být poničeny. Překvapivě nikdo si neryje iniciály do nábytkové stěny v obývacím pokoji nebo zdí vlastního bytu či domu. Každý strom někomu paří. Když ne soukromé osobě, tak nám všem jako společnosti.

I parky a aleje někomu patří. Zdroj: balounm / Shutterstock.com

Rytí do kůry stromy vnímají

Rostliny nemají mozek, takže se nedá říci, že vnímají bolest. Rostliny slyšitelně nezakňučí nebo nezavrčí, ale to neznamená, že je jim poškození lhostejné. Na základě studie univerzity v Missouri z roku 2014 víme, že rostliny vnímají vibrace způsobené housenkami požírajícími jejich listy a reagují na to chemickými změnami. O pět let později na univerzitě v Tel Avivu, konkrétně ve Škole rostilnných věd a bezpečnosti potravin, skupina pod vedením Ohada Lewin-Epsteina publikovala další studii týkající se reakcí rostlin. Zjistilo se, že rostliny vydávají stresové signály, pokud jsou poškozeny nebo pokud strádají, např. nedostatkem zálivky. Pokud byste se na tato zjištění podívali z jiného úhlu, mohlo bys se zdát, že naopak my jsme omezení, když nedokážeme vnímat stres rostlin.

Vyrytím iniciál strom nezabijete, ale můžete mu ublížit

Rytí do kůry stromu obyčejně nezpůsobí nějaké vážné poškození. Ale zkuste si zajít do sadu a před zraky majitele do kmene zaříznout kudličkou. Ten by vás hnal! Narušení pletiv není ani dostatečně drastické na to, aby byl strom náchylnější k onemocněním nebo jinému druhotnému problému způsobenému řezem do kůry. Pokud by se však konkrétní strom stal oblíbeným místem zamilovaných majitelů kapesních nožíků, pak by ale ke skutečnému poškození rozhodně dojít mohlo.

Stromy už poraněná místa nikdy zcela nezregenerují. Zdroj: Alex Hubenov / Shutterstock

Vyryté iniciály budou navždy připomínat lidskou hloupost

To, že rytím nezpůsobíme stromu újmu, nemusí být jediným kritériem, jak se na věc dívat. Poškozování stromu je zbytečné, nevzhledné a nesmazatelné. Iniciály budou strom hyzdit, dokud bude na místě stát a navždy se stane připomínkou lidské hlouposti a ignorance.

Zdroje: https://www.biorxiv.org, https://laidbackgardener.blog