Kdy a jak na podzim zasadit česnek: Důležitá je teplota půdy a správný postup

Česnek z vlastních zdrojů se s tím ze supermarketu nedá srovnat, právě proto ho zahrádkáři pěstují. Rozhodli jste se, že to zkusíte taky? Dobrá volba! Jen nezapomeňte na určitá pravidla pěstování.

Palice česneku se najde snad v každé kuchyni, bez ní jde příprava pokrmů těžko. Ano, někdo se bez něj rád obejde, ale většina lidí ho k úpravě jídel využívá neustále. A představa bramboráku bez pořádné nálože česneku, je nepředstavitelná.

Podzimní sázení česneku má svá pravidla, a pokud je nebudete respektovat, na úrodu můžete zapomenout. Jak to tedy zvládnout tak, abyste se v příští sezóně mohli těšit na přísun vlastních aromatických palic?

Ideální místo pro česnek

Nad výběrem stanoviště se zamyslete. Česnek má rád slunné teplé místo se středně těžkou až lehkou propustnou půdou. Rozhodně nesázejte česnek tam, kde jste ho pěstovali dříve a to až čtyři roky dozadu. Nevhodný je taktéž záhon po cibuli, póru, hrachu nebo fazolích. Naopak můžete česnek s klidným svědomím vysadit po okurkách nebo po košťálové zelenině.

Sadbový česnek

S česnekem, který budete vysazovat, to není úplně jednoduché. Vybírejte pouze česnek určený přímo pro sadbu, protože tak budete mít jistotu, že si do záhonů nezavlečete nejrůznější choroby a škůdce.

Stroužky si nachystejte těsně před výsadbou, jinak hrozí riziko infekce. A nezapomeňte, že stroužky se sází i se slupkou! Druhou nutností je stroužky namořit dle návodu.

Kdy se vrhnout do sázení

Teď v říjnu je ještě brzy, ale to neznamená, že si záhon nemůžete předem nachystat. Ten si zryjte do hloubky asi 15 až 20 cm, zbavte ho plevelu a přimísit do půdy můžete i kompost či hnojivo pro cibuloviny.

Na výsadbu se vrhněte až v období, kdy půda bude mít maximálně 9 °C. V posledních letech se nedá moc odhadnout ani vhodný měsíc, ale většinou to bývá v listopadu. Česnek má za úkol hezky zakořenit, ale neměl by vyrašit! Ještě jeden pádný důvod, proč sázet do takto studené země existuje, a to je ochrana před fusariovou hnilobou (na kořenech česneku se objeví fialový nádech, poté hniloba přechází i na stroužky).

Jak česnek sázet

Pečlivě vybraný sadbový česnek si rozdělte na stroužky, a jak už je psáno výše – ponechte mu slupku. Jakkoliv poškozené stroužky vyhoďte. Řádky by měly být od sebe vzdáleny 25 – 30 cm a stroužky by se měly sázet od sebe na vzdálenost osmi centimetrů. Řádky zahrňte hlínou a máte hotovo. Nezalévejte!

