Přišel čas zasadit česnek. Jak to udělat, abyste maximalizovali množství i chuť

Česnek je možné sázet dvakrát ročně - na podzim a na jaře. Nejlepší období pro jarní česnek je přibližně od poloviny března do května. Dejte si ale pozor, zda sázíte ty správné odrůdy.

V době, kdy se příroda probouzí, je totiž vhodné sázet rané či polorané odrůdy jarního nepaličáku. Mezi ně patří Martin, Lumír, Japo II a Benátčan. Martin má malé až středně velké cibule a velký počet stroužků. Lumír má sice malé cibule, počet stroužků je ale poměrně velký. Japo II má velké cibule a velký počet stroužků. Posledního Benátčana můžete sázet i na podzim a těšit se můžete z velké kulovité cibule a velkého počtu stroužků.

Jak sázet česnek

Tuto oblíbenou zeleninu pyšnící se antibiotickými a protizánětlivými účinky a spoustou vitamínů můžete pěstovat jak na zahrádce, tak doma v květináči nebo na balkóně. Se sázením vám mohou pomoci i děti.

Česnek je možné vysazovat dvakrát do roka, dle odrůdy. Zdroj: profimedia.cz

Jednotlivé hlavičky česneku nejdříve rozeberte na stroužky a poškozené vyhoďte. Vybrané stroužky vložte následně do misky a zalijte prostředkem na moření. Nechte působit alespoň 12 hodin. Pokud nechcete používat chemii, stačí stroužky zalít 50 °C vodou na cca 25 minut. Ať použijete jakoukoli metodu, po dané době česnek vyjměte a nechte uschnout.

Když je suchý, je nutné jej vsadit do hlíny. Připravte si prostor o velikosti 30 x 10 cm nebo větší a mělčí květináč. Hloubka výsadby by měla být 2–5 cm. Sázecím kolíkem udělejte důlky a do nich nasypte trochu startovacího hnojiva. Do něj pak vložte stroužky podpučím (tam, kde budou rašit kořínky) dolů, opatrně přihrňte a zalijte vodou.

Jak pěstovat

Česnek je nutné pravidelně zalévat. Po zhruba třech týdnech ho pohnojte a pokud ho pěstujete venku, pravidelně záhon okopávejte a odstraňte plevel. V bytě si dejte pozor, abyste měli truhlíky na slunném stanovišti. Jinak je pěstování stejné, jako na zahrádce. (Zdroj: abecedazahrady.dama.cz)

Kdy sklízet

Česnek sklízíme v létě, v období, kdy začne nať polehávat. Když už paličky praskají, znamená to, že je česnek přezrálý. Nyní je nutné ho ve stínu a dobře větraném místě vysušit. Můžete ho položit na zem ve stodole nebo uplést věnce a pověsit na trámy. Pokud pěstujete česnek doma v bytě a není vaší touhou mít celé paličky, můžete sklízet zelenou část rostliny už kolem 3-5 týdne. Použít ji pak můžete stejně jako jarní cibulku. (Zdroj: zahradkarskaporadna.cz)