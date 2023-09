S přicházejícím podzimem se blíží výsadba česneku. Pokud se chcete dočkat bohaté úrody, nedělejte při sázení této zeleniny zbytečné chyby.

Přestože se hlavní zahrádkářská sezona chýlí ke konci, všichni pěstitelé vědí, že je ještě čeká pár neodkladných úkolů. Jedním z nich je právě podzimní výsadba česneku. Zajistíte si tak vlastní úrodu této nejen chutné, ale i zdravé zeleniny. I když se česnek vysazuje až později, je důležité připravit záhony už nyní. Pokud se však chcete dočkat kvalitního česneku, vyhněte se smrtelným hříchům, kterých se někteří jedinci zbytečně dopouštějí.

Více o pěstování česneku se dozvíte v následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Nepatřičná lokalita

Při pěstování česneku je velice důležitý správný výběr místa. Na stejný záhon patří česnek nejdříve po 4 letech. Naprosto ideální je místo po okurkách a košťálovinách, ale nikdy česnek nesázejte tam, kdy rostl pórek či cibule, mohlo by dojít k nežádoucímu přenosu škůdců a chorob. Česneku svědčí především teplé a slunné stanoviště.

close info Shutterstock zoom_in Při pěstování česneku je velice důležitý správný výběr místa.

Špatný výběr zeminy

Správnému vývoji rostliny může velice snadno uškodit nevhodně zvolená zemina. Česnek preferuje lehkou, písčitohlinitou propustnou půdu s dostatkem humusu. Pokud je půda příliš těžká nebo jílovitá, česnek bude špatně růst, bude slabý a snadno podlehne možným chorobám a škůdcům. Česnek si totiž nelibuje ve vlhku a mokru a vyžaduje zeminu, která dobře a rychle vysychá. Můžete využít i pěstování ve vyvýšených záhonech se zeminou z kompostu a s příměsí písku.

Nevhodné zelené hnojení

Nové záhony pro výsadbu česneku také dobře připraví takzvané „zelené hnojení“. Jedná se o plodiny, které se zpravidla vysejí na záhony hned po sklizni. Jedná se o často využívanou a osvědčenou metodu obohacování, zkypřování a zušlechťování půdy. V případě česneku použijte například svazenku, ale hrachu se určitě vyhněte.

Neadekvátní odrůdy

Základem úspěšného pěstování domácího česneku je také volba správných odrůd. Vybírejte vždy takové, které jsou nejvhodnější pro pěstování v našich klimatických podmínkách. Osvědčené jsou například české paličáky Vekan, Slavin a Bjetin nebo nepaličáky Lukan, Anton nebo Matin.

close info Profimedia.cz zoom_in Základem úspěšného pěstování domácího česneku je také volba správných odrůd.

Špatný čas výsadby

Pokud máte k výsadbě česneku již vše připravené, pak nezbývá než si počkat na vhodnou dobu. Zpravidla je měsíc říjen ještě nevhodný, raději počkejte až na druhou půlku listopadu, kdy již venkovní teploty klesají. Teplota půdy by měla klesnout pod 9 °C, což se v posledních letech děje někdy až v prosinci. Česnek by měl před zimou zakořenit, ale neměl by obrazit. Kdyby z půdy vyrazily zelené výhonky, mohly by uhynout. Proto je lepší počkat si v klidu na stabilnější chladnější počasí.

Nedostatečný prostor

A jak vkládat stroužky česneku do půdy? I na tom záleží, a proto se vyhněte chybám i v tomto případě! Jednotlivé stroužky sázejte vždy dostatečně hluboko, a to 5 až 8 cm a k vytvoření jamky využijte sázecí kolík nebo zahradnickou lopatku. Než stroužek do zeminy usadíte, přisypejte do každé jamky trochu písku, je to skvělá prevence před možnými hnilobami. Nakonec stroužky zahrňte zeminou. Mezi řádky dodržujte vzdálenost zhruba 20 cm.

