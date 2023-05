Výsadba rajčat: Kdy je začít zaštipovat pro skvělou úrodu? Pozor na chyby!

Druhá polovina května je pro pěstitele rajčat nejdůležitější. Je to doba, kdy se vysazují rajčata do volné půdy, skleníků, fóliovníků nebo venkovních pěstebních nádob. Mnozí se nemohou dočkat, protože sazenice rajčat, které si předpěstovali na okenních parapetech, jsou přerostlá. Začínají jim žloutnout spodní listy z nedostatku prostoru a špatné výživy. Jaká jsou pravidla pro úspěšné pěstování, abychom se vyvarovali chyb? Pojďme si je připomenout.

Výběr sazenic

Vybírejte sazenice rajčat, které jsou v dobré kondici. Rovný olistěný stonek beze skvrn a poškození. Důležité je, aby sazenice před vysázením byly otužilé. Před samotnou výsadbou je na pár hodin denně dáme ven, aby si zvykaly na jiné světelné a tepelné podmínky, než mají dosud. V žádném případě sazeničky nenechávejte na přímém slunci. Než si zvyknou, mohlo by dojít k jejich popálení.

Jak správně pěstovat rajčata? Podívejte se:

Správná doba výsadby

Rajčata zasaďte do venkovního záhonu ve druhé polovině května, kdy už nehrozí přízemní mrazíky. Ve sklenících a přenosných nádobách můžete začít s výsadbou dříve. Má to ovšem své podmínky. Sledujte bedlivě počasí. V případě nočních mrazíků je třeba sazenice ochránit vyhříváním skleníku, nebo kolem každé sazenice udělat kryt z bublinkové folie či ochranné textilie. Pokud pěstujete rajčata v nádobách, na noc je ukliďte domů.

Sázení

Jamky pro sadbu udělejte hlubší – alespoň 30 cm. Sazenici rajčete do jamky položte šikmo a zahrňte hlínou. Ze stonku pod zemí se tvoří další kořeny. Díky tomu budou rostliny lépe vyživeny a budou stabilnější.

Nezapomeňte na vydatnou zálivku, nejlépe odraženou dešťovou vodou.

Nadzemní část rajčete připevněte k opoře, kterou tvoří tyč z bambusu, dřeva nebo z kovu. Opora by měla být dostatečně dlouhá, abyste ji mohli zapíchnout hluboko do země. Musí unést budoucí úrodu a ta může být pěkně těžká! Rajčata k oporám vyvazujeme podle potřeby. Tyčková rajčata od sebe sázejte alespoň 60 cm. Keříkových můžete nasázet na jeden metr čtvereční čtyři až pět.

Vylamování zálistků a hnojení

U tyčkových rajčat je nutností vylamování zálistků. V paždí listů rostou nové výhony, které je třeba odlomit, nejlépe ve velikosti, kdy je můžete uchopit mezi prsty. Rostlina se nebude vysilovat novými bočními výrůstky. U keříkových rajčat se zálistky nevylamují.

Rajčata hnojte každý týden nejlépe organickými hnojivy. Osvědčené je hnojivo ze zkvašeného slepičího trusu. Hnojivo se musí zředit, aby nedošlo k popálení. Další možností je hnojení pomocí výluhu z kopřiv – jíchy.

Takto vypadají zálistky u rajčat, které musíte pravidelně vylamovat. Zdroj: FotoHelin / Shutterstock.com

Zálivka a větrání

Rajčata jsou náročná na dostatek vláhy. Zalévejte je přímo k patě rostliny, nejlépe odraženou dešťovou vodou. Pokud zaléváte z kohoutku nebo ze studně, vodu načerpejte do nádob. Až se trochu oteplí, můžete ji použít. Rajče je teplomilná rostlina, která prospívá při teplotách od 20 do 28 stupňů. V létě musíte ve skleníku větrat, aby docházelo k pohybu vzduchu mezi jednotlivými rostlinami.

Prevence chorob a škůdců

Pro lepší proudění vzduchu a prevenci před plísňovými chorobami odstřihněte spodní listy. Nepěstujte rajčata v blízkosti brambor, protože plíseň bramborová je jejich největším nepřítelem.

Větrejte skleník. Prosvětlujte rostlinu vylamováním zálistků. Pokud se stane, že rostliny napadne savý hmyz, ihned zakročte. Nejlépe mýdlovým a kopřivovým postřikem.

Sbírejte zralé plody

Jak rajčata postupně dozrávají, je nutná jejich včasná sklizeň, aby se ulevilo rostlině od těžkých vianů. Kontrolujte oporu u každé rostliny. Hrozí, že zaléváním se zemina kolem opory vyplaví a tyčka se může vyvrátit pod tíhou úrody. V takovém případě přidejte ještě jednu oporu a rostlinu k ní přivažte. S blížícím se koncem sezony ustřihněte vršek rostliny. Nové plody by už nedozrály, zbytečně by rostlinu vysilovaly a stínily by dozrávajícím plodům.

Náš tip: rostliny rajčat zasaďte hlouběji, aby kolem nich vznikla prohlubeň. Usnadní to jejich zálivku. Voda se bude držet u paty rostliny.

Zdroje informací: www.youtube.com