Už vysadit, anebo až po zmrzlých? Begonie, dosny a jiné citlivky nechte doma

Málokterá lidová pranostika jako ta o Serváci, je tak dobře známá a obávaná. Zmrzlí nebo také ledoví muži označují v kalendáři tři velmi chladné květnové dny, kdy je třeba dát si pozor na přízemní mrazíky. Celé jaro čekáme na zmrzlé, abychom mohli konečně vysadit ven veškeré předpěstované sazenice. Které rosliny bychom měli vysazovat rozhodně až po ledových mužích?

Zdroje: pestujzeleninu.cz, vimjakna.cz

Platí pranostika o zmrzlých mužích?

Je to tak a málokdo by vám tvrdil opak. Ledoví muži se ctí. Přeci před Servácem není léta, po Servác s mrazy veta! A skutečně to tak je. Pankrác, Servác a Bonifác od 12 do 14. května označují období, kdy se často nečekaně příroda potýká s velmi chladnými nocemi i rány. Případné mrazíky pak dokáží poničit vše, co jim stojí v cestě, a nejčastěji jsou to kvetoucí ovocné stromy. Není to tak dávno, kdy i během května sadaři zapalovali v zahradách ohně, aby ochránili kvetoucí stromy. Zvlášť výše položené oblasti utrpěly velké ztráty, ale i Jižní Moravu, kde se často pěstují tepomlilnější ovocné stromy, tyto nečekaně mrazivé noci potkaly. Zkrátka ledoví muži jsou obávaní, a proto se za bezpečné období, kdy vysadit choulostivé rostliny považuje až druhá polovina května. Na které sazenice bychom měli dát obzvlášť pozor?

Po zmrzlých klidně vysaďte sazenice zeleniny a ovoce

Pěstujete-li ve skleníku nebo fóliovníku, pak se určitě bát nemusíte, a také běžná zelenina si s chladem jednoduše poradí. Naopak mnohé druhy chlad milují a vůbec jim nebrání v růstu. Pozornost byste ale měli jistě věnovat paprikám, rajčatům, lilkům, cuketám, dýním či okurkám, které i krátké mrazíky ohrozí.

Ačkoli je počasí nevyzpytatelné a čím dál častěji nás překvapuje velkými výkyvy, není rozumné riskovat. Dodržujete-li jednoduché pravidlo výsadby po zmrzlých, rozhodně tím nic nepokazíte.

Výsadba sazenic okurek. Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com

Také tyto okrasné rostliny patří ven až po zmrzlých

Podobně je to také u mnohých okrasných rostlin pěstovaných v nádobách. I pro ně platí, že druhá část května je již bezpečná. Pak můžete směle osázet truhlíky a květináče také muškáty, begoniemi i petúniemi. Teplomilné dosny rozhodně patří ke květinám, které by chlad nezvládly, ale také některé bylinky, jako například rozmarýn, majoránka nebo bazalka - ta je velmi choulostivá a nemá ráda ani prudkou změnu teplot, pokud ji vynesete ven z bytu. Můžete vysadit i hlízy mečíků či jiřin. Máte-li jezírko, po ledových mužích začněte pracovat i na něm a osázejte jej například lekníny.