Chcete mít vlastní zásoby hlávkového salátu, který si můžete kdykoliv ukrojit a použít naprosto čerstvý? Tak to byste měli vědět, jak správně na jeho výsev!

Hlávkový salát patří k jedněm z nejoblíbenějších druhů zeleniny a je plný užitečných vitamínů a cenných látek pro náš organismus. Navíc je i velmi dobře stravitelný. Svým původem pochází z oblasti Středozemního moře. Používá se nejvíce do čerstvých zeleninových salátů, ale i na přípravu teplých pokrmů. Chcete si letos vypěstovat vlastní domácí salát? Je to snadné, stačí jen dodržet pár základních pravidel.

Jak na správný výsev salátu? Podívejte se na YouTube video na kanálu Zahrada na řece:

Zdroj: Youtube

Hlávkový salát neboli locika setá či salátová

Jedná se o jednu z nejstarších a nejčastěji pěstovaných listových zelenin. Kromě vitamínu C, E a K obsahuje hlávkový salát také vápník, železo, hořčík a draslík. Tento druh salátu obsahuje i důležité bílkoviny, vlákninu a kyselinu listovou. Výborně se podílí na snižování hladiny nezdravého cholesterolu, jedná se o mírné sedativum a je výbornou prevencí před potížemi s pamětí.

close info Fotema / Shutterstock zoom_in Osivo by mělo být vždy čerstvé, protože semínka poměrně rychle stárnou a přicházejí o svou klíčivost.

Přečtěte si základní informace

Až si budete pořizovat semena salátu, přečtěte si na obalu, jestli se jedná o rostliny, které je možné pěstovat z přímého výsevu nebo ze sadby, jež je nutné předpěstovat. U většiny semen však zpravidla funguje obojí. Osivo by mělo být vždy čerstvé, protože semínka poměrně rychle stárnou a přicházejí o svou klíčivost.

Tip

Pokud si chcete vysévání salátu usnadnit, využijte osivo na pásce nebo smíchejte semínka s hrubým suchým pískem.

Předpěstování sadby

Držte se pravidla, že čím je kratší den, tím je doba předpěstování salátu delší. Semena byste měli vysévat zhruba 8 až 12 týdnů před předpokládaným termínem výsadby. Použijte vlhký sterilní výsevní substrát a na 1 cm² umístěte vždy 2 až 3 semena do hloubky 0,5 až 1 cm. Salát můžete vysévat nejen do výsevních misek, ale i do truhlíků nebo přímo do sadbovačů.

Nezapomeňte semínkům pravidelně dodávat vláhu. Použijte však raději rozprašovač, vetší proud vody by je mohl snadno vyplavit. Zvolenou nádobu překryjte sklem, použít můžete i potravinovou fólii nebo průsvitný plastový kelímek.

Jakmile semena vzejdou, neměla by okolní teplota v noci klesnout pod 8 ˚C, přes den nesmí překročit 22 ˚C. Nezapomeňte také v místnosti často větrat, předejdete tak případným plísním a hnilobám.

Výsev semen na záhon

S výsevem začněte dle počasí a oblasti, v níž žijete. V teplých lokalitách je někdy možné provést výsev venku už v březnu a od té doby lze hlávkový salát vysévat až do podzimu. V tomto případě vysévejte semena mělce do řádků nebo po špetkách ve sponu 25 x 25 až 30 x 30 cm. Jakmile rostliny vzejdou, je nutné je vyjednotit. Pokud chcete semínkům vytvořit příhodné mikroklima, které podporuje rychlejší růst, přikryjte záhon netkanou textilií.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Sazenice salátu vysazujte vždy mělce, a tak aby nedošlo k poškození „srdíčka“.

Výsadba sazenic

Předpěstované sazenice by měly mít před výsadbou 4 až 6 pravých listů. Vysazujte je vždy mělce, a tak aby nedošlo k poškození „srdíčka“ a nebylo zahrnuté zeminou. Rychlé a jarní odrůdy vysazujte do sponů 25 x 25 cm a velkohlavé ledové do sponů 35 x 35 cm. Čerstvé sazenice přikryjte také textilií, bude ochranou před případnými mrazíky, pomůže udržet potřebnou vlhkost a omezí růst nežádoucích plevelů.

Zdroje: www.zahradkarskaporadna.cz, www.living.iprima.cz