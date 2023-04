Znáte výsev semínek zeleniny na toaletní papír? Je to geniální trik! Podívejte

Znáte trik zkušených zahradníků s toaletním papírem při jarním výsevu zeleniny? Zkuste, jak se osvědčí vám. Není to vtip. Výsev drobných semínek tímto způsobem totiž není vůbec špatný nápad!

Zdroje: adbz.cz,m.magazinplus.cz

Výsev jemných semínek

Nevede se vám a pokaždé je výsev jarní zeleniny do záhonu příliš hustý? To není žádná novinka. Sypání drobných semínek prsty do nabrané špetky prostě není ono a celé slavné pěstování skončí tím, že budete muset vyjednotit spoustu vzešlých rostlinek, která jsou příliš nahusto vedle sebe.

Z tohoto problému vede ale snadná cesta ven. Podívejte se na toto video a hned vám bude jasné, proč budete potřebovat toaletní papír. Je to nápad, který vás nic nestojí a nebudete potřebovat víc než jen stůl, toaletní papír, semínka a rozprašovač s vodou:

Výsev zeleniny pomocí pásek z toaletního papíru

Zdá se vám to zbytečné? Jistě, je to práce navíc, ale možná že s přibývajícími léty zjistíte, že pár minut přípravy takové pásky se semeny vám bude mnohem příjemnější než ohýbání se u záhonu s neuspokojivým výsledkem.

Nachystejte si toaletní papír se semeny v klidu u stolu na zahradě, a pokud připravujete více těchto pásek s různými druhy zeleniny, nezapomeňte si je tako označit nebo popsat. Semínka v navlhčeném papíru mají ideální podmínky pro klíčení, a to i v době, kdy je jinak docela sucho. Papír přikrytý vrstvičkou půdy udrží vláhu o poznání déle a dá tak šanci semínkům vyklíčit.

Záhony si nachystejte, vyznačte zhruba řádky a v rozestupech položte pásky se semeny, které stačí jen přihrnout tenkou vrstvou zeminy. I když je toaletní papír mírně navlhčený, rozhodně nezapomeňte záhon také zalít. Semínka se vám už nikam nerozutečou a hned po výsevu odolají i ptákům, kteří by se jinak na záhonek mohli vrhnout.

Díky páskám z toaletního papíru dosáhnete lepšího rozmístění semínek do řádku. Zdroj: Shutterstock

Výsev jemných semen s příměsí písku

Aby nebyl výsev velmi jemných semínek příliš hustý, můžete také semena smísit s pískem a vysévat sypkou směs. To je fígl, který starší ročníky jistě znají, ale pro začínající zahrádkáře může být novinkou.

I toto vám pomůže s rovnoměrnější distribucí semen do řádku, ale s umístěním na toaletní papír si můžete mnohem víc vyhrát, když budete chtít a chyby případně opravit, semínka přemístit a rozprostřít podle vašich představ. Na druhou stranu výsev s pískem je mnohem rychlejší a když záda nebolí, poradíte si se setím do řádků raz dva.