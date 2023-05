Co všechno vysít a vysadit v květnu přímo do záhonu? Je toho spousta. Podívejte!

Co vysévat v květnu? Ven do záhonu už můžete vysít celou řadu zeleniny. Víte kterou?

Ledoví muži a květnové počasí

Než se dostaneme k tomu, co do záhonu v květnu vysévat, vezměte rozum do hrsti. Proměnlivé počasí minulých týdnů může pokračovat i během května, kdy sice očekáváme zlom v podobě ledových mužů, ale mrazíky se do zahrady ještě vrátit mohou. Každý zahrádkář zná svůj pozemek nejlépe, a proto věnujete čas výběru stanoviště, případně také dočasné ochraně.

S počasím i teplotami také rozhodně souvisí nadmořská výška. V místech s vyšší nadmořskou výškou musíte počítat s nástupem plné pěstitelské sezony o týden či dva později. Pokud máte nový pozemek v lokalitě, která vám není známá, koukněte k sousedovi do zahrádky nebo problematiku proberte s místními.

Která semínka či sazeničky už mohou v květnu ven?

Nejen co vysít, ale také co v květnu do záhonu vysadit, vám prozradí i Petr z Plodné zahrady, který jako vždy téma krásně zpracoval ve svém videu:

Přímo do záhonu můžete nyní vysévat mnohé plodiny, se kterými jste museli vyčkávat, u jiných máte ještě stále možnost výsevu, i když byla možnost začít s ním už dříve.

Která semena nakoupit a vysít?

Pokud nemáte skleník či fóliovník a výsev budete provádět přímo do připraveného záhonu, v květnu už můžete nakoupit či vytáhnout ze šuplíku balíčky semen těchto druhů zeleniny, které doposud nebyly vhodné k přímému výsevu:



Fazole, keříkové i tyčkové

Okurka polní

Dýně

Cuketa

Čínské zelí

Listová i růžičková kapusta

Kedlubna pozdní

Různé druhy listových salátů

Rukola

Fenykl

Cibule

Hrách můžete také vysévat ještě i v květnu. Zdroj: Shutterstock

Můžete také ještě pokračovat ve výsevu dalších druhů, na které byl čas už dřív, ale stále není pozdě. I při květnovém výsevu těchto plodin se dočkáte uspokojivé sklizně. Stále máte možnost v květnu do záhonu vysít:



Hrášek

Meloun

Květák

Brokolice

Červené zelí

Kapustu hlávkovou

Mangold

Špenát

Řapíkatý celer

Petržel

Ředkvičky

Ředkev

Červená řepa

Jarní cibule

Pórek

Karotku pozdní

Květnový výsev květin

Není to však jen zelenina, kterou v květnu do záhonů vyséváme. Květen patří také letničkám i trvalkám, které by na vaší zahradě neměly chybět. I do užitné zahrady patří trocha té kvetoucí zeleně pro potěchu oka, mnohé jsou navíc také léčivé.

V květnu můžete vysévat lichořeřišnici, netýkavku, okrasné zelí, hrachor, zářivku, ale také afrikány, černuchy, slézovec, iberky, sluncovky, lny, plnokvětý mák, ale také slunečnice.