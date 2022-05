Jak zachránit vyčouhlé sazenice? Je to překvapivě snadné

Ještě vám zbývá pár plodin v zahradě vysadit, ale některé sazenice jsou vytáhlé a slabé? Víme, jak na to! Použijte perfektní trik, kterým křehké stonky sazenic ochráníte.

Vzhledem k mnoha podmínkám se může snadno stát, že se vám některé sazeničky vytáhnou do výšky a ve skutečnosti je to po přesazení může zásadně ovlivnit v dalším vývoji. Vytáhlé sazenice s dlouhým tenkým stonkem jsou obvykle důsledkem nedostatku světla, případně vysoké teploty. Když jim však dodáte to, co v tu chvíli potřebují, rostlina dostane šanci ke zdárnému růstu, běžnému vzhledu a vitalitě.

Vytáhlé sazenice s dlouhým tenkým stonkem jsou obvykle důsledkem nedostatku světla, případně vysoké teploty. Zdroj: shutterstock.com

Vždy sazeničkám dopřávejte světlo

Nejlepší je, když sazenice od počátku pěstujete u okna, kde je dostatek denního světla. Samozřejmě je nejvýhodnější orientace přímo na jih nebo na východ. Vytáhlá a světlá rostlinná pletiva u sazenic mnohem snadněji podléhají všem možným patogenům a plísním, které se velice snadno roznesou z jedné rostlinky na celý výsev. A přechod do venkovních podmínek by se pro ně mohl stát také jejich rychlým koncem.

Sazenice vyžadují draslík

Vytáhlým sazenicím můžete během vývoje předcházet, aby k tomuto jevu vůbec nedošlo. K tomu, aby se vyvíjely zdravě, potřebují v tomto období dodat draslík. Proto jim dopřejte několikrát do týdne hnojivo s převahou draslíku. Uvidíte, jak to sazenicím prospěje.

První pomocí je i přirozený biostimulátor

Velice osvědčená je například kyselina jantarová, kterou si snadno pořídíte v každé lékárně. Ve 2 l čisté vody rozpusťte 1 gram kyseliny a použijte jako zálivku. Nejprve však substrát lehce zalijte jen vodou, aby nedošlo k popálení kořenů. Jak kyselina funguje? Pomůže rostlině dohnat růstový deficit, protože dokonale podporuje celkový růst.

Velice osvědčená je například kyselina jantarová, kterou si snadno pořídíte v každé lékárně. Zdroj: shutterstock.com

Zasaďte sazenici až po první lístky

Přestože se vám některé sazenice vytáhly, dejte jim šanci! Stačí je zasadit jinak než ty ostatní. Vložte je do substrátu až po první lístky na stonku a opatrně k nim přihrňte zeminu. V tento moment by rostliny neměly dostávat hnojivo s dusíkem a prospěly by jim vyšší teploty.

