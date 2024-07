Slimáci jsou noční můrou každého zahradníka. Místo použití chemických prostředků je však možné vsadit na přirozené predátory, kterými jsou ptáci. Pozvěte je proto do své zahrady a zbavte se tak slimáků jednoduše a bez sebemenší námahy! Stačí přestat likvidovat odkvetlé květy, které ptáky přilákají.

Odkvetlé květy se často považují za něco, co je třeba okamžitě odstranit. Mnozí zahradníci je tak stříhají, aby zahrada vypadala upraveně a rostliny mohly nasadit další květy. Pokud je ale přestanete odstřihávat, přilákáte do své zahrady užitečné ptáky, jako jsou drozdi, kosi nebo sýkorky, kteří slimáky přímo milují. Z tohoto důvodu nechte odkvetlé květy na rostlinách a užívejte si krásný ptačí zpěv ve své zahradě.

Kdy, jak a čím byste měli správně krmit volně žijící ptáky, se můžete dozvědět ve videu na YouTube, na kanálu Zahrada:

Zdroj: Youtube

Odkvetlé květy jako zdroj potravy

Slunečnice, divizna nebo třapatka jsou skvělými příklady rostlin, které po odkvětu poskytují ptákům bohatý zdroj potravy. Pokud necháte tyto rostliny v zahradě odkvetlé, ptáci se budou pravidelně vracet, aby si pochutnali na jejich semenech. Kromě toho jim mnohdy poskytují odkvetlé květy i přirozený úkryt před predátory a nepříznivým počasím.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Slunečnicová semínka patří mezi nejoblíbenější potravu ptáků.

Výsadba oblíbených rostlin

Výběrem správných rostlin můžete vytvořit pestrou a atraktivní zahradu, která bude lákavá také pro ptáky, a to po celý rok! Zvažte proto pěstování nejen kvetoucích rostlin, jako jsou růže, levandule či dobromysl, ale také keřů, které produkují bobule.

Vysadit proto můžete i rakytník, hloh, pámelník bílý nebo cesmínu ostrolistou. Kombinace časně kvetoucích rostlin a těch, které produkují plody na podzim a v zimě, zajistí, že ptáci budou mít vždy co jíst.

Krmítko na správném místě

Abyste se zbavili nežádoucích slimáků ve vaší zahradě, můžete pozvat ptáky rovněž pomocí krmítek. Ta by měla být naplněna různými druhy semen, oříšků a ovoce, abyste přilákali co nejvíce druhů ptáků. Krmítka umístěte blízko keřů a stromů, kde nebudou ptáci rušeni. Ideální je mít krmítka také ve výšce mimo dosah predátorů, kterými jsou kočky a kuny.

close info Shutterstock.com / DJTaylor zoom_in Kromě klasických krmítek můžete po zahradě rozvěsit i lojové koule.

Napajedlo pro vodní radovánky

Kromě potravy je pro ptáky nezbytná také voda, která jim slouží nejen k pití, ale i ke koupání. Umístěte proto do své zahrady napajedlo, do kterého pravidelně doplňujte čerstvou vodou. Opět je ideální ho umístit blízko keřů nebo stromů, kde se ptáci mohou rychle schovat. Napajedlo by mělo být mělké, případně můžete přidat malé kameny nebo větvičky, aby ptáci měli místo, kam si mohou stoupnout a bezpečně pít.

Ptačí sousedé v zahradě

Instalace ptačích budek po zahradě je dalším skvělým způsobem, kterým zaručeně přilákáte ptáky. Můžete rovněž zvolit různé typy budek, abyste měli v zahradě více druhů ptáků.

Budky s menším otvorem jsou vhodné pro sýkorky a budky s větším otvorem zase pro špačky. Pokud se ovšem rozhodnete pořídit ptačí budky, je důležitá pravidelná údržba a čištění před začátkem hnízdní sezóny.

Zdroje: huffingtonpost.co.uk, nkz.cz, kvetoucizahrada.cz