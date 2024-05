close info thrax.de / Shutterstock

Kateřina Jelínková 24. 5. 2024 clock 3 minuty video

Máte jen malý balkón, ale odjakživa jste toužili alespoň po kousku zahrady? I tak se vaše ambice zahrádkáře mohou realizovat, jde jen o to, abyste si zvládli vytvořit vertikální “pozemek”, na kterém dokážete doslova divy. Není to složité, chce to jen nápad a trochu šikovnosti.

Vlastní výpěstky - kdo by po takovém luxusu netoužil? A když už to nemohou být brambory, mrkev a další zelenina, která se bez zahrady zkrátka neobejde, můžeme se spokojit alespoň s bylinkami, a dokonce i salátem nebo jahodami či paprikami. Na balkón se také bez problémů vejdou hrášek, fazolky, rajčata a další. Nevěříte? Zkuste vertikální zahradu a uvidíte, co všechno se vejde na minimální prostor. Další zajímavé rady najdete na youtube ve videu od Flera TV: Zdroj: Youtube Zjistěte si podmínky Jak vyrobit vertikální zahradu? Nejprve si musíme ujasnit, co je a co není možné. Žijete-li v pronajatém bytě, pravděpodobně nebude vlastník nadšený z jakéhokoliv vrtání do fasády na balkóně. Buď se s ním zkuste předem domluvit, nebo můžete bez rizika nedorozumění zvolit některou z neinvazivních variant. Jednou z nich jsou oblíbené přepravní palety, které seženete téměř v jakékoliv firmě, mnohdy zadarmo, jinde za mírný poplatek. Pokud vám bude záležet na estetice, můžete je obrousit, natřít nebo jakkoliv upravit. Princip ale bude stejný ve všech případech. Paletová vertikální zahrádka Takovou paletu stačí opřít mírně šikmo ke zdi, zajistit proti podklouznutí a “záhon” je připraven k osázení. Na jednotlivé příčky palety pak na závěsy umístíte květináče nebo truhlíky s bylinkami a drobnější zeleninou a bude hotovo. Po stranách takového záhonku mohou stát truhlíky s vyvázanými rajčaty nebo hráškem. Jediné, na co je třeba při tvorbě takového pěstebního prostoru dbát, je dostatek světla a slunečních paprsků i pro rostlinky, které budou mít svoje místo ve spodních patrech. Je tedy dobré přemýšlet o tom, které potřebují více či méně slunce a podle toho je také umisťovat. Velkou výhodou takového systému je možnost zahrádku přeskupit, uvidíte-li, že se některým výpěstkům na jejich místě nedaří úplně dobře. close info aliaksei kruhlenia / Shutterstock zoom_in Popínavé rostliny zkrášlují prostor a dodávají stín i soukromí. Nechcete-li pěstovat zeleninu, může se balkón zelenat květinami Když můžete vrtat... Pokud si můžete dovolit připevnit konstrukci ke zdi, je to ještě jednodušší. Na nosná svislá prkna přivrtáme v patřičných vzdálenostech vodorovné dostatečně pevné latě, aby unesly tíhu truhlíků, a vše připevníme ke zdi. Další postup je již stejný, jako u zahrádky z palety. Jen si můžeme dovolit vyšší konstrukci, tedy si zajistíme také větší úrodu. Zavěšujte všude, kde to jde V prostorách, kde se taková možnost nabízí, můžeme využít také buď instalaci kovové tyče ke “stropu” balkónu, lépe řečeno v tomto případě spíše lodžie, případně i takzvanou rozpěrnou tyč, která nečekaně velmi dobře drží na svém místě, pokud ji správně instalujeme. Na takovou konstrukci pak můžeme umístit závěsy s květinami nebo bylinkami. Nezapomeňte na zábradlí A nakonec: každý balkón má svoje zábradlí, a to je další prostor přímo vybízející k ověšení truhlíky a květináči. Uvidíte, že až si sousedé vaší zahrádky všimnou, začnou se objevovat další i na ostatních balkónech. Související články close Zahrada Hledíkovce se lépe daří na balkóně: Nedávejte ji na zahradu z tohoto prostého důvodu video close Zahrada Toto je nejvhodnější květina na balkón a návod, jak ji rychle a snadno vypěstovat video Zdroje: hobby.blesk.cz, www.veneti.cz, www.westwing.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít