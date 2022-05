Užitečné triky, jak jednoduše postavit chytré vyvýšené záhony

Vyvýšené záhony jsou ideální volbou pro zahradníky, kteří si chtějí užít svou pěstitelskou vášeň bez bolesti zad. Patříte mezi ně?

Jde vlastně o kontejnery, ohrádky, sudy, bednění nebo klasické truhlíky, které jsou výš nad zemí. Skláníte se k nim jen „napůl cesty“, což vyhovuje zejména seniorům a všem, kteří trpí bolestmi zad. Díky variabilitě vyvýšeného kontejneru si ho můžete dopřát nejen na zahradě, ale i na balkóně či terase. Vhodný je zejména pro pěstování květin, bylinek či zeleniny.

Rozmyslete si tvar

Pro vyvýšený záhon se hodí hezké slunné místo (se stopou mírného stínu). Máte ho? Pak můžete vymýšlet tvar „pěstitelské ohrádky“. Možností je spousta. Hezky vypadá záhon čtvercový, obdelníkový, oválný či do písmene L nebo U. Stále nevíte, který zvolit? Zkuste se na to podívat prakticky. Abyste se mohli o úrodu starat, potřebujete se k ní dostat s kolečkem nebo zahradním vozíkem. Proto zvolte takovou podobu, která to nebude zbytečně komplikovat.

Vytvořte pevné základy

Aby vyvýšený záhon nepropadl do hlíny, je potřeba mu vytvořit pevné základy. Ty poslouží i jako ochrana proti hlodavcům. Pokud budete stavět vyvýšený záhon ze dřeva, doporučujeme ho umístit na podstavec z obrubníků nebo betonové dlažby. Prodlouží to jeho životnost.

Aby vyvýšený záhon nepropadl do hlíny, je potřeba mu vytvořit pevné základy. Zdroj: Profimedia

Určete si materiál a rozměry

Jaký materiál použijete na výrobu záhonu, je čistě na vás. Můžete využít staré dřevěné trámy, hranoly, překlady, polena, hrubší proutí nebo OSB desky. Pravdou je, že čím bude materiál odolnější, tím vám záhon déle vydrží. Proto neváhejte použít i kamení, kov, betonové obrubníky, plast nebo staré cihly, které dají ohrádce bytelnější ráz. Rozměr záhonů si určete podle své postavy (abyste se zbytečně neohýbali). Obecně se doporučuje výška 70 – 90 centimetrů a šířka od 130 - 160 centimetrů.

Jaký materiál použijete na výrobu záhonu, je čistě na vás. Můžete využít staré dřevěné trámy, hranoly, překlady, polena, hrubší proutí nebo OSB desky. Zdroj: Profimedia

Dejte se do práce!

Způsobů, jak si vyrobit vyvýšený záhon, je spousta. Zkuste třeba tento, při kterém využijete dřevěné palety.

Jak na to?

Určete si tvar záhonu.

Podle toho vykopejte otvor o hloubce 30 – 50 centimetrů a vyložte ho pletivem.

Z palet vytvořte bednění a spojte šrouby.

Na vnitřní stranu palet přicvakněte sešívačkou nopovou fólii.

Dno záhonu vystelte silnými i slabými větvemi, které zasypte zeminou, koňským hnojem a posekanou trávou.

Navrch namíchejte směs z vyzrálého kompostu a zeminy (v poměru 1:1).

A hurá, můžete sázet!

Způsobů, jak si vyrobit vyvýšený záhon je spousta. Zkuste třeba tento, při kterém využijete dřevěné palety. Zdroj: Profimedia

Zasaďte květiny nebo zeleninu

Co si v záhonu zasadíte, je vlastně vaše věc. Výborně v něm prospívají bylinky, okrasné rostliny, ale i zelenina! Ta díky „hradbám“ odolává i nájezdům slimáků. První rok v novém záhoně pěstujte zejména teplomilné plodiny, jako jsou rajčata, cukety, dýně. Určitě nezkoušejte zasadit mrkev, ředkvičku, petržel či brokolici… Pro ně je čerstvě hnojená půda plná dusíku nevhodná.

Rozměr záhonů si určete podle své postavy (abyste se zbytečně neohýbali). Obecně se doporučuje výška 70 – 90 centimetrů a šířka od 130 - 160 centimetrů. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.zahradkarskaporadna.cz, www.vseumel.cz