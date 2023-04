Vyvýšený záhon na jaře: Zahradník má geniální triky s černou a průhlednou fólií

Pěstování vlastního ovoce, zeleniny a bylinek je stále oblíbenější. Zapomeňte ale na klasické záhony a raději zkuste dát přednost těm vyvýšeným. Ukážeme vám geniální jarní triky zkušeného zahradníka s fólií.

Dejte sbohem okopávání a pletí zahrádky a raději pěstujte úrodu doslova na vysoké noze. Vyvýšené záhony získávají čím dál víc na popularitě a není divu. Oproti klasickým záhonům mají hned několik nesporných výhod. Vyrobit si je navíc můžete sami a nemusíte za ně utratit celou výplatu.

Nesporné výhody

Nemůžete se stále nad záhonem ohýbat nebo u něj klečet? I to je důvod, proč začít přemýšlet o výrobě vyvýšeného záhonu. Úrodu budete mít výš, takže ušetříte svá záda a pohybový aparát. Navíc se můžete rozloučit s obtěžujícím plevelem. Občas se sice může objevit, ale rozhodně ne v takové míře, jako u klasických záhonů. Kromě toho, že plevel nebude mít šanci, vyhnete se i nejrůznějším škůdcům ze zvířecí říše. Hraboši ani slimáci si na vyvýšených záhonech ani neškrtnou. Navíc vyvýšené záhony na zahradě vypadají krásně.

Vyvýšený záhon je mnohem dostupnější pro ty, kteří mají potíže s pohybovým aparátem, ale i pro ty, které třeba jen bolí záda. Zdroj: Shutterstock

Nízkonákladově s fóliemi

Pokud vás výhody záhonů přesvědčily, pusťte se do jejich výroby. Zhotovit je můžete prakticky z čehokoliv. Prken, palet, cihel, nebo dokonce za pár korun z kůlů, latí, pěstební nádoby a dvou druhů fólie.

Jak vyrobit poslední zmiňované, se podívejte na videu:

Triky s fólií

Nejenže vás vyjde tento záhon na pár korun, ale nespornou výhodou je jeho praktičnost. Do pěstební nádoby si můžete připravit substrát na míru pěstované zelenině či ovoci. Fólie současně pomůže udržet stálé klima a rostlinkám se v takovém záhonu bude dařit jedna báseň. S pomocí fólie a pletiva se můžete připravit i na nepřízeň počasí a jednoduše vyrobit na záhon poklop, který úrodu ochrání před nepřízní počasí. Vyvýšený záhon tak může fungovat i jako fóliovník.

Jak vrstvit vyvýšené záhony

Volit ale můžete i stálejší varianty, z prken, latí nebo cihel. Tady si pak pohrajte s jeho naplněním, abyste rostlinám připravili ten správný substrát. Vyvýšené záhony se totiž plní v několika vrstvách a i to je jejich nespornou výhodou.

Pokud jej chcete pro zeleninu a bylinky, měl by mít substrát čtyři vrstvy. Stojí-li záhon přímo na zemině, je vhodné dát na jeho dno nejprve mřížku, na tu pak ukládat jednotlivé vrstvy. Na mřížku by měla přijít vrstva z nejhrubšího materiálu. Skvěle se hodí nařezané větve, křoviny nebo oddenky a vyskládejte je zhruba do výšky 20 centimetrů.

Pak pokračujte druhou vrstvou, měla by být velmi vzdušná. Naplňte tak vyvýšený záhon zhruba do výšky 15 centimetrů listím, drcenými větvemi a přidejte klidně i zbytky rostlin.

Substrát by se měl v záhonu vrstvit. Tak budou mít rosliny dostatek živin a skvělé podmínky pro svůj růst. Zdroj: Shutterstock.com

Vrstvy mají výdrž



Třetí vrstvu by měl tvořit kompost, protože zelenině a bylinkám dodá potřebné živiny a pro pěstování plodin je nepřekonatelným pomocníkem. Vrstva kompostu by měla být zhruba 20 centimetrů vysoká. Čtvrtá a poslední vrstva je takzvaná výsadbová a měla by se skládat z co nejkvalitnější zeminy. Vhodný je například substrát pro vyvýšené záhony nebo s humusem. Vrstva by měla být nejvyšší a dosahovat asi 30 centimetrů.

Možná se vám to může zdát zpočátku složité, ale věřte, že pokud budete věnovat základnímu vybudování záhonu skutečně dokonalou péči, takto zhotovený substrát vám tam vydrží několik let. Materiál se totiž bude postupně rozkládat a stále uvolňovat tolik potřebné živiny pro pěstování. Vyměnit ho nemusíte dřív, jak za pět let.

Zdroje: www.youtube.com, www.obi.cz, www.geomall.cz