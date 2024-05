Rádi byste nějakým originálním způsobem zvelebili zahradu? Vybudujte si vyvýšené záhony z kamení.

Chcete mít na zahradě prvek, který je nejenom praktický, ale i krásný? Ideálním řešením jsou vyvýšené záhony z kamení. Přinášejí hned několik výhod, které přivítá každý nadšený zahrádkář. Můžete na nich pěstovat nejen tolik oblíbené bylinky, ale i květiny a zeleninu.

Jak udělat v zahradě vyvýšený záhon z kamene? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Recepty Prima nápadů:

Zdroj: Youtube

Udělejte si plán

Nejprve si vyberte lokalitu, kde byste chtěli vyvýšený záhon zbudovat. Velice výhodná je například pozice u terasy, kterou si tak opticky zvětšíte. Tento typ záhonů lze však vybudovat kdekoliv na zahradě, a to i ve volném prostoru.

Výběr kamene

Předem si rozmyslete, jaké budete chtít použít kameny. Měli byste zvolit takové, které mají alespoň 2 až 3, nejlépe však 4 hrany přibližně rovné. Pokud budou mít pravidelnější tvar, bude se vám s nimi lépe pracovat.

close info Shutterstock.com / Marina Lohrbach zoom_in Vyvýšený záhon s bylinkami a květinami tvoří závětří u posezení.

Jak spočítat množství

Pokud máte představu, jak bude vyvýšený záhon z kamene vypadat, měli byste si spočítat, kolik zhruba spotřebujete kamene. Nejprve si odhadněte počet kamenů v jednom řádku a posléze si zvolte i výšku, tedy kolik řádků bude mít. Počet řádků pak vynásobte počtem kamenů v jedné řadě a k tomu ještě připočítejte rezervu až 25 %.

Tvar záhonu je jen na vaší fantazii

Při budování záhonu z kamene si můžete dovolit jakýkoliv tvar. Záleží vždy na zvoleném terénu a vašich potřebách. Vsadit můžete nejen na klasiku v podobě přímých linií, ale vytvářet lze i různé křivky či spirály.

Než se pustíte do práce, položte si na sucho základní řádek a představte si budoucí vyvýšený záhon v kompozici celé zahrady. V tuto chvíli je ještě možné vše promyslet a změnit původní záměr.

close info pinterest.com zoom_in Při budování záhonu z kamene si můžete dovolit jakýkoliv tvar.

Jak postupovat

Máte hned dvě možnosti. Za jistých podmínek lze záhon z kamene vystavět „na sucho“, tedy bez spojovacího materiálu. Chce to jen trochu trpělivosti. Kameny je potřeba vyskládat tak, aby do sebe co nejtěsněji zapadaly.

Při budování dodržujte i lehký sklon stěn směrem dovnitř, záhon bude více stabilní. Tento postup se hodí jen pro záhony ze 3 řad kamenů na sobě. V případě, že budete chtít mít záhon vyšší, zvolte metodu se spojovacím materiálem.

Využít můžete nejen klasickou maltu, ale i mrazuvzdorné lepidlo na kámen. V každém řádku kameny provažte jako cihly a měly by také hezky „lícovat“, aby z pohledové stěny vzbuzovaly příjemný estetický dojem.

Doplňte substrátem a osázejte

Jakmile budete mít vybudované pevné obvodové zdivo z kamene, je potřeba záhon naplnit. Začněte vrstvou posekané trávy a dalších rostlinných zbytků. Pak přidejte ornici, a nakonec několik pytlů zahradnického substrátu. Povrch uhrabte hráběmi, zalijte a nechte vodu řádně vsáknout. Teprve potom můžete začít s výsadbou.

Zdroje: www.primainspirace.cz, www.ceskestavby.cz