Chytrý vyvýšený záhon z palet nebo cihel pro úplné začátečníky. Inspirujte se

Vyvýšený záhon vám nabídne mnoho benefitů a je trendem posledních několika let. Dodá zahradě zajímavý moderní vzhled a zároveň poskytne pohodlný přístup k pěstovaným plodinám. Díky němu si můžete klidně založit i malou zahradní zónu nejen na terase či balkonu, ale klidně i na střeše. Vyrobit si ho můžete sami, jeho realizace je totiž naprosto jednoduchá.

Venku už začíná být jarní počasí, a tudíž je možné se pustit do mnohých prací na zahradě. Jednou z nejčastějších je příprava záhonů. Zhotovit vyvýšené záhony není těžké a zvládne to i začátečník. Stačí dodržet pár pravidel a správně navrstvit výplňový materiál.

Proč si vyvýšený záhon pořídit

Velkou výhodou tohoto typu záhonu je, že je kromě jiného funkčním kompostem. Protože ho budete plnit postupně se rozkládající organickou hmotou. Hodí se vám tak různé zbytky ze zahrady či prořezů keřů a stromů, spadané listí, posekaná tráva a samozřejmě kompost. Díky tomu snadno získáte velice kvalitní substrát pro pěstování čehokoliv. A budete ušetřeni hnojení! Jednotlivé vrstvy se totiž budou postupně rozkládat a dojde tak k samovolnému uvolňování všech potřebných živin.

Palety jsou poslední roky velmi oblíbeným materiálem, ze kterého se dají vyčarovat neskutečně kreativní záležitosti. Zdroj: shutterstock.com

Když postavíte dobře, vyplatí se vám to

Správně vybudovaný vyvýšený záhon umí skvěle zadržet vodu a vláhu, takže půda během pěstování nebude tolik vysychat a úrodě se bude náramně dařit. A hlavně?! Díky vyvýšení se nebudete muset ohýbat a nezatížíte tak kolena ani záda.

Materiálů je přehršel

Vyvýšený záhon si svépomocí můžete postavit z různého materiálu, výběr je na vás. Snadno zpracujete i nějaké odložené zbytky. Použít lze prkna, latě, palety, cihly, betonové bloky, plast či kameny.

Kdy se pobavit a „zakutit“ si?

Nejpříhodnější doba k založení vyvýšeného záhonu je v době časného jara do začátku dubna. Takže se do toho můžete pustit ihned. Kdybyste to náhodou nestihli, můžete vyvýšené záhony založit i kdykoliv během léta. Na zimu se do toho nepouštějte, byla by to zbytečná práce.

Dřevěný vyvýšený záhon

V případě, že se rozhodnete pro dřevo, můžete použít jakýkoliv druh. Jednoduše z něho vyrobíte rám, dle velikosti, kterou potřebujete. Měl by být bytelný a pevný, aby vydržel tlak půdy uvnitř. S klidem můžete použít i rezivové dřevo, staré použité trámy, hranoly, latě či dřevěné překlady. Ale samozřejmě můžete záhon postavit i z nových, přesně naměřených a ohoblovaných prken.

Izolační vrstva je nepostradatelná

V dalším kroku vnitřek vysokého záhonu obložte nopovou fólií, aby dřevo tolik netrpělo a bylo od zeminy izolováno. Výrazně tím zvýšíte životnost vyvýšeného záhonu.

Materiál nakupujte chytře

V případě, že se rozhodnete desky na výrobu záhonu koupit v řemeslném obchodě, výběr neuspěchejte. Prkna zvolte raději silnější, protože budou mnohem odolnější a záhon vám déle vydrží. Cedrové dřevo je sice cenově náročnější, ale obsahuje přírodní oleje, které zabraňují hnití dřeva. Díky tomu bude záhon ve výborném stavu mnoho let.

Zkuste to z palet

Palety jsou poslední roky velmi oblíbeným materiálem, ze kterého se dají vyčarovat neskutečně kreativní záležitosti. Možností využití palet na vybudování vyvýšeného záhonu je více.

Můžete palety rozebrat a z jednotlivých desek poté poskládat rám záhonu. Po rozebrání stlučte desky dohromady a vytvořte rám. Následně upevněte konstrukci na místo, kde chcete mít nový záhon, a naplňte ji přírodním materiálem a zeminou.

Jednoduchou možností je také vyplnit vnitřek rámu z palet nopovou fólií. Zdroj: shutterstock.com

Pracovat dle libosti můžete s paletami i v vcelku. Myslete však na to, že mezi deskami palet jsou mezery, které byste měli zaplnit přidáním dalších desek. Jednoduchou možností je také vyplnit vnitřek rámu z palet nopovou fólií. Při troše fantazie je můžete použít také jako dekorativní materiál kolem plastového kontejneru.

Zdroje: www.veselebydleni.cz, www.vysnenazahrada.cz, www.ceskenapady.cz