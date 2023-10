Z plastových lahví lze vyrobit spoustu užitečných věcí, jako je třeba vyvýšený záhon. Nemusíte se k rostlinám ohýbat, díky čemuž se pěstování v takovýchto záhonech stane nenáročné a velmi pohodlné. PET lahve proto nevyhazujte a pusťte se do jednoduché výroby vyvýšeného záhonu!

Oproti klasickému záhonu má ten vyvýšený spoustu výhod. Nejenže v něm neroste mnohdy nenáviděný plevel, ale také dokáže ochránit rostliny před škůdci. Můžete si do něj dát rovněž jakoukoliv půdu, kterou vaše rostliny vyžadují, i když ji na zahradě nemáte. A z čeho si lze vyvýšený záhon vyrobit? Použít můžete jak dřevo, tak i beton, palety, anebo dokonce i obyčejné PET lahve. Je to snadné a zvládne to opravdu každý!

Vyvýšený barevný záhon můžete zkusit vyrobit také podle video návodu na YouTube, na kanálu DIY Garden Ideas:

Zdroj: Youtube

Odolný materiál

I když se může zdát podivné tvořit vyvýšený záhon právě z PET lahví, tak vězte, že plast je velmi odolný materiál. Skvěle vydrží v horkých letních dnech, ale také i v těch mrazivých. Ať už vyrobíte z plastových lahví cokoliv, nemusíte se bát, že by počasí na to mělo nějaký negativní vliv. Připravte si proto mimo lahví ještě ostrý nůž s drátkem a pusťte se do práce.

close info Profimedia zoom_in Vyvýšené záhony mohou být vytvořené z různých druhů materiálu.

Umístění vyvýšeného záhonu

Vyvýšený záhon můžete umístit jak na zahradu, tak i na terasu nebo dokonce na balkon. Pokud ho budete chtít různě přemisťovat, je dobré celou konstrukci stavět již od začátku na dřevěné či plastové desce s kolečky. Zároveň vám deska zajistí pevnou základnu a tím i stabilitu celého vyvýšeného záhonu.

Příprava pevné základny

Než začnete s lahvemi pracovat, odstraňte z nich etikety, omyjte je a nechte je pořádně vyschnout. Poté podle vámi zvolené velikosti vyvýšeného záhonu přeřízněte na půl tolik lahví, kolik se jich vejde po obvodu desky. Spodní části lahví k ní přivrtejte, aby vše dobře drželo. Můžete také mimo obvodu přivrtat další řady a vyrobit si tak několik jednotlivých pater, ve kterých budou samostatné záhony.

close info Olya Detry / Shutterstock.com zoom_in Při manipulaci s plastovými lahvemi buďte opatrní, abyste se neřízli.

Tvorba celé konstrukce

Jakmile budete mít základnu hotovou, pusťte se do skládání plastových lahví. Odřízněte konce lahve a hrdlem je vkládejte do sebe. Na jeden komínek použijte tolik lahví, jak chcete, aby záhon byl vysoký. Jako poslední v komínku vložte lahev celou. Nakonec už jen stačí hrdlo první lahve v komínku vložit do spodní části lahve na základně. Až budete mít všechny stěny hotové, obmotejte vršek sousedních komínků k sobě drátkem, aby vše drželo pohromadě i nahoře.

Barvení a výplň substrátem

Nelíbí se vám, jak jsou lahve průhledné a je všechno vidět? Stačí je nastříkat nesmývatelnou barvou a hned bude celý záhon vypadat elegantně! Do vnitřku konstrukce už následně dejte pouze pytel nebo fólii, vysypte substrátem a zasaďte rostliny. Vyvýšený záhon si díky PET lahvím můžete udělat tak, jak se vám zlíbí a vyjde vás to skoro zadarmo!

Zdroje: toprecepty.cz, ceskestavby.cz