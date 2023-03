Vyvýšený záhon: Ten ze starých cihel je prakticky zadarmo. Zvládne ho i nešika

Ze starých cihel se dá vyčarovat v zahradě spousta zajímavých prvků, které jsou nejen funkčí, ale i dekorativní. Z cihel si můžete vytvořit kromě zídek a chodníčků i vyvýšený záhon. Podívejte, jak to může vypadat a nechejte se inspirovat!

Zdroje: www.bhg.com, kellogggarden.com

Vyvýšené záhony ze starých cihel

Staré cihly jsou bezvadný materiál, který často můžete získat levně nebo dokonce zdarma. Cihly můžete na zahradě použít mnoha způsoby a jedním z nich je právě vyvýšený záhon. Jaké výhody má cihlový vyvýšený záhon? Je to především trvanlivost. I vizuálně může být takový záhon zajímavý, jen záleží na tom, jak si s ním poradíte a kolik cihel máte k dispozici.

I s málem si však můžete vystačit. Takto vyřešil vyvýšený záhon autor z kanálu Kolem domu:

Vyvýšené zděné záhony

Nutno dodat, že cihla se dobře hodí i do města, a proto je příhodným materiálem nejen pro stavbu vyvýšeného záhonu, ale také lavice na jeho okraji či dalších zajímavých prvků. Bonbonkem takové stavby je pak třeba i vodní prvek.

Toto je příklad perfektně promyšleného projektu, kde se stala hlavním stavebním materiálem právě cihla a podívejte, jak moderní a krásný prostor vznikl.

V moderní zahradě můžete z cihel postavit nejen vyvýšený záhon, ale i další zajímavé prvky. Zdroj: Profimedia

Využijte potenciál klasického materiálu

Cihla je sice praktická a docela obyčejná, ale zároveň může být i velmi zdobná, pokud se rozhodnete poskládat ji prostě jinak, dekorativně a hravě. Bohužel u vyvýšených záhonů není takové použití velmi praktické. Výhodou použití cihel je spíš to, že je lze jednoduše poskládat, stěny záhonu tvarovat podle vašich představ, a to i do kulata, a jednoduše si také můžete spočítat, kolik cihel budete potřebovat.

Na obrázku si všimněte také tvaru, kterému se říká klíčová dírka. Cestička umožňuje dostat se dobře ke všem rostlinám.

Vyvýšené záhony z cihel na sucho

I když je jistě možné cihly skládat na sucho, bez použití pojící malty. Takové vyvýšené záhony jsou méně trvanlivé, nicméně i to je možné. Například v případě spirálových bylinkových záhonů se můžete velmi často setkat s použitím suché zídky z cihel a zdá se, že pěstitelům tento způsob vyhovuje.