Rybí zbytky se do kompostu nedávají, přesto mohou rostlinám prospět. Proč je zakopat do zahrady a kterým rostlinám to prospěje?

Zakopávání ryb do záhonu a rybí hnojiva

Ano, zdá se to být bláznivé, ale není. Zbytky ryb skutečně nabízejí rostlinám mnohé, a proto se také používá například rybí nebo kostní moučka ke hnojení.

O své zkušenosti s rajčaty a zakopáním rybích zbytků se podělí také James v tomto svém příspěvku z YouTube kanálu The Gardening Channel With James Prigioni. Je to video zajímavé a na vlastní oči se můžete podívat na to, jak a proč si James počínal při sázení rajčat do jamek s kusy ryb.

Zdroj: Youtube

Nemusíte mít ryby, stačí hnojiva z nich vyrobená

V domácích či zahradních podmínkách se s těmito doporučeními příliš často nesetkáváme, nicméně velkoproducenti o výhodách použití těchto mouček dobře vědí. Na trhu je také možnost nákupu rybí emulze.

Jde o účinné a přírodní hnojivo, jehož použití je významně praktičtější, než zakopávání rybích hlav v záhonu. Nicméně i to se dělá, dělalo a patrně ani dělat nepřestane. Ryby jsou výjimečně bohaté na fosfor i dusík, což jsou nezbytné makroživiny, které jsou nutné pro růst zdravé zeleně. Nicméně rybí zbytky podporují také mikroorganismy v půdě i texturu zeminy, což opět přispívá k dobru pěstovaných rostlin.

Zakopávání rybích zbytků k rostlinám je stará praktika, kterou používali už původní obyvatelé Ameriky. K některým těmto praktikám starých národů se dnes opět vracíme jako k funkčním a ekologickým. Platí to také v případě polokulturní metody pěstování neboli doprovodné výsadby, která vychází z metody „tří sester“ čili pěstování kukuřice, fazolí a dýní společně.

Co si počít s rybími zbytky?

Rybí zbytky lze použít jako přírodní zahradní hnojivo díky jejich bohatému obsahu živin, zejména dusíku. Existuje několik způsobů využití rybích zbytků. Kromě jejich zakopání pod rostliny, odvážní experimentují také se zákvasy či máčením rybích zbytků či výrobou domácí rybí emulze.

Používání rybích zbytků je například velmi vhodné právě při výsadbě rajčat. Samozřejmě, že je možné do jamek k rybám vysadit i další plodiny. Tato metoda se hodí například pro pěstování lilků, paprik a chilli papriček, také dýní a cuket, kukuřice nebo brambor.

Pro rajčata se velmi hodí právě proto, že je to rostlina náročná na živiny a rozkládající se ryba je zdrojem těchto látek. I s rybími zbytky by se to nemělo přehánět a rajčata se rozhodně hodí hnojit i dalšími organickými případně minerálními hnojivy.

Zdroje: gardenbetty.com, gardeningchores.com