Zakopejte vejce do záhonu nebo květináče a uvidíte, co se stane

Vajíčko je vážně unikát. Tahle drobná věc, která se vejde do jedné dlaně, je plná vitaminů, minerálů a prospěšných látek. Nejenom, že „postaví na nohy“ člověka, ale prospěje i rostlinám. Hlavním důvodem je vápník!

V jednom vajíčku je až 50 mg vápníku, což je dost. Tenhle minerál je pro většinu zahradní zeleně extrémně důležitý hned v několika směrech – podpoří její vývoj, pomůže tvorbě kořenů a aktivuje klíčivost semen. Podle odborníků je vápník také minerál, který zlepšuje odolnost rostlinky proti škůdcům, nemocem a mrazu. Tak proč toho nevyužít? Přinášíme vám pět způsobů, jak proměnit vajíčko v prvotřídní hnojivo pro vaši zahradu.

Zahrabejte vejce do záhonu (či květináče)

Zní to sice trochu zvláštně, ale udělejte to. Pokud tedy sázíte sazenice nebo přesazujete kytky, dejte rostlince ke kořenům jedno syrové vejce. Tohle počáteční věno do nového života se jí bude hodit. Skořápka vejce postupně praskne a půda získá svou porci vápníku. A to je dobře… Tenhle minerál má totiž zásadní vliv na kvalitu zeminy. Nejenže potlačí její kyselé pH, ale také podpoří rozpustnost živin a aktivitu mikroorganismů. Sečteno, podtrženo – vejce z vaší půdy zkrátka vytvoří výživný a kyprý humus. A ten je skvělým startem pro zdravý růst rostlinky. Nejlépe funguje na ovoce a zeleninu!

Celé vajíčko se v zemi rozloží a poskytne rostlince spoustu vápníku a dalších živin. Zdroj: Profimedia

Vytvořte si hnojivo z vaječných skořápek

Většina z nás při vaření s vejci skořápky vyhazuje. A to je škoda! Tenhle vaječný odpad totiž obsahuje spoustu výživných látek, jako jsou draslík, sodík a fosforečné kyseliny. Použijte proto skořápky jako hnojivo pro svou okrasnou zeleň v truhlících a také v záhonech. A věřte, že nebudete litovat! Stačí, když skořápky rozdrtíte a smícháte se zeminou. Aby účinnost byla co nejlepší, odborníci doporučují dávat skořápky ze 4 – 5 vajec k jedné rostlince.

Vaječné skořápky zamíchejte s hlínou a vytvoříte výživnou půdu. Zdroj: Profimedia

Posypte okolí rostlin drcenými skořápkami

Teď si trochu zahrajeme na dětství. Pamatujete si, jak jste kdysi cukrovali bábovky na pískovišti? Podobným způsobem aplikujte rozdrcené skořápky kolem rostliny. Čím bude drť jemnější, tím lépe půda vápník vstřebá. Proto se snažte o minimalistické střípky.

Úlomky skořápek můžete dát i kolem rostlinky. Zdroj: Profimedia

Připravte rostlinám výživný vývar

Jistě, je to pracnější, ale ve finále se to vyplatí. Jak na to: Vaječné skořápky lehce podrťte. Vložte je do hrnce s vodou a povařte.Vývar nechte vychladnout a použijte jako zálivku. Obsahuje totiž velkou porci vápníku a draslíku, který prospěje hlavně ovoci a okrasným rostlinám. Uvidíte, že vaše zeleň v truhlíku vykvete novými květy. Odvar můžete použít i na „unavené“ pokojové rostliny, které také pookřejí.

Vývar z vaječných skořápek použijte jako povzbuzující zálivku pro zeleň v truhlíku. Zdroj: Profimedia

Použijte skořápky jako květníky

Tvar vaječných skořápek připomíná malé kalíšky. Využijte toho a použijte je jako výživné květináčky pro vyklíčení semínek. Stačí, když skořápky vymyjete vodou, necháte vysušit a umístíte do kartonu na vajíčka, který jim zaručí stabilitu. Do každého „kalíšku“ pak nasypte trochu zeminy. Na ni umístěte semínka a znovu je zasypte další vrstvou půdy. Skořápkové květináčky umístěte na okno, aby měly dostatek sluníčka. Čas od času je oroste vodou. Za pár dní by vám měly rostlinky vyklíčit. Nenechávejte si je ale všechny. Vyberte si jen silnější kusy a ty slabší odstraňte, aby nezabíraly zbytečně místo. Jakmile rostlinky ještě povyrostou, i se skořápkovým krunýřem je přemístěte do květináče či záhonu.

Do vaječných skořápek zasaďte rostlinky. Zdroj: Profimedia

Pozor. Vaječné skořápky nejsou vhodné pro kyselomilné rostliny, ke kanadským borůvkám nebo rododendronům či azalkám je rozhodně nepřidávejte.

