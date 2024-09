Láďa Hruška opět ukazuje, že i starý nábytek může najít nové využití, a to v podobě netradičního zahradního záhonu. Pokud máte doma starou komodu, kterou už nepotřebujete, můžete ji proměnit v dekorativní záhon, který bude nejen praktický, ale také esteticky zajímavý doplněk vaší zahrady.

Staré komody mají mnoho využití, a proto je dobré se jich nezbavovat. Mohou být recyklovány a přetvořeny na originální a dekorativní zahradní záhony, jak ukazuje projekt Ládi Hrušky. Takový záhon z komody nejen zkrášlí zahradu, ale také je ekologický, protože dává nový život starému nábytku. Navíc je to skvělý způsob, jak ušetřit peníze na nákup nových zahradních prvků, a přitom mít něco jedinečného, co reflektuje váš osobní styl a kreativitu.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Svět podle LU – Stavíme záhony

Zdroj: Youtube

Začněte tím, že komodu důkladně očistíte a odmastíte. Použijte vodu se saponátem, případně silnější čistič jako je líh nebo benzínový čistič. Důkladné očištění zajistí, že následná aplikace barvy bude rovnoměrná a trvanlivá.

Po vyčištění odmontujte staré úchytky a připravte komodu na natírání. Láďa Hruška doporučuje použít akrylovou barvu, která je vhodná na dřevo. Vyberte si barvu podle svého vkusu a natřete komodu v několika vrstvách, aby byl nátěr rovnoměrný a dobře kryl.

Po natření barvou je důležité komodu ještě ošetřit bezbarvým lakem, který zajistí odolnost proti povětrnostním vlivům. Naneste lak rovněž v několika vrstvách, aby byla komoda dobře chráněná. Místo původních úchytů můžete nainstalovat nové stylové úchytky nebo kovové aplikace, které dodají komodě osobitý vzhled.

Pokud tedy máte doma starý nábytek, neváhejte a pusťte se do tohoto zajímavého projektu, který vám přinese radost a krásu do vaší zahrady.

Tvorba záhonu

Jakmile je komoda připravena, přichází na řadu její vnitřní úprava. Vnitřek šuplíků vyložte nepropustnou tlustou igelitovou fólií, která zabrání prosakování vody a poškození dřeva. Do takto připravených šuplíků nasypte vrstvu kamínků, které poslouží jako drenážní vrstva, a následně přidejte kvalitní zahradní zeminu.

Nyní je čas na výsadbu květin. Vyberte si rostliny podle svého vkusu a potřeb zahrady. Můžete kombinovat různé druhy květin, bylin nebo dokonce drobnou zeleninu. Pamatujte, že jednotlivé šuplíky komody můžete využít pro různé typy rostlin, čímž vytvoříte zajímavé a pestré kompozice.

Po dokončení výsadby komodu pevně umístěte na zamýšlené místo v zahradě. Doporučujeme komodu ještě zafixovat, aby se nepřevrátila. Takto vytvořený dekorativní záhon bude nejen krásným doplňkem vaší zahrady, ale také skvělým příkladem toho, jak lze kreativně využít staré předměty a dát jim nový život.

Láďa Hruška svým projektem ukazuje, že s trochou kreativity a úsilí lze i ze zdánlivě nepotřebných věcí vytvořit něco krásného a užitečného. Tento dekorativní záhon ze staré komody je skvělým příkladem toho, jak lze kombinovat praktičnost s estetikou a vytvořit něco, co bude těšit oko i duši. Pokud tedy máte doma starý nábytek, neváhejte a pusťte se do tohoto zajímavého projektu, který vám přinese radost a krásu do vaší zahrady.

Zdroj: ceskykutil.cz