Jak připravit záhony na výsev a výsadbu a co musíte vysít ještě teď v dubnu?

Duben se řítí do finiše. Víte, na co nezapomenout a co by mělo být už na zahradě hotové? Máte připravené záhony? Podívejte se na stručný seznam prací, které už by měla mít dubnová zahrada za sebou.

V dubu už je skoro pozdě!

Určitě byste měli mít za sebou přesazování a vysazování dřevin a ovocných stromů. Pokud ještě není hotovo, vrhněte se na dřeviny jako první, už je za pět minut dvanáct. Duben je také poslední možností k zásahu do koruny stromů. Pokud chcete ovocné stromy ještě prořezat, udělejte to honem!

Poslední možnost prožezat ovocné stromy je právě teď. Zdroj: agrofruti / Shutterstock.com

Duben patří záhonům

V dubnu je ten správný čas nachystat zahradu na všechnu tu zeleň a barevné květy. Začněte od těch nejméně zábavných činností a připravte záhony. Už brzy je budete potřebovat!

Záhony by měly být na každou sezonu dobře nachystané a k tomu patří rytí, prohnojení i vypletí. Pokud můžete, používejte organická hnojiva. Promyslete, zda a jak budete záhony chránit proti škůdcům a jaký další materiál bude potřeba.

Osévání a osazování záhonů v dubnu

V dubnu už můžete vysévat a předpěstovávat na chráněných stanovištích. Přímo do záhonu můžete vysít i některou zeleninu. Mezi takovou patří například hrách, fazole, mrkev, ředkvičky, špenát, saláty atd. V dubnu se obyčejně sází také brambory nebo česnek.

Vzhledem k tomu, že je to dobrá doba i pro výsadbu trvalek, můžete zasadit také bylinky, ale i mnohé další. Vysazujte také traviny, skalničky, kapradiny, ale čas je také na jiřiny nebo mečíky.

I letničky už je možné zasadit do nádob. Především jde o běžné okrasné květiny vhodné na okna a balkony, jako jsou muškáty, petúnie či surfinie, ale také křehké begonie. Pokud sázíte do nového substrátu, pak je patrně také obohacen o hnojiva. Jestliže ale sázíte do země, pak můžete také rostliny přihnojit a podpořit tím kvetení. Růže právě teď potřebují prořezat i přihnojit.

Předpěstované sazenice petúnií. Zdroj: Profimedia.cz

Dubnové práce na trávníků

Velkou pozornost si zaslouží také trávník. Pokud již nemrzne a půda není rozbahněná, pak je vhodný čas pro vertikutaci trávníku. Jeho očištění, dosetí i přihnojení. Málo travnaté lysiny můžete dosít zbytkem travního semene, anebo si pořiďte směsi pro „záplatování“ trávníku, které jsou ideálním mixem pro rychlé naklíčení a zakořenění trávy v místech, kde se jí doposud moc nedařilo.

Na škůdce myslete už v dubnu

Zahrada je doposud holá a stále máte ještě dobré podmínky pro očištění a uklizení po zimě. Pamatujte také na škůdce a onemocnění. Zbavte zahradu napadených či uschlých částí rostlin, starší trvalky můžete zastřihnout, keře mírně tvarovat. Pamatujte na to, že především mladé sazenice zeleniny, ale i okrasných rostlin jsou velkým lákadlem pro slimáky. Jste na ně přichystaní?

Slimáci devastují s oblibou mladé sazenice. Zdroj: Profimedia