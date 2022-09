Většina Čechů sklidí a nechá záhony prázdné. Dělá obrovskou chybu!

Zajistěte si na příští sezónu výživnou půdu, díky níž se budete moci radovat z bohaté úrody. Po letošní sklizni byste měli záhony na zahradě zvelebit a připravit. Co je s nimi potřeba udělat?

Nastává období, kdy je ze zahrady většina úrody sklizena a prázdné záhony je potřeba připravit na další jaro. Je na každém z vás, zdali necháte záhony prázdné, anebo půdu opět po jistých úpravách ještě v tomto roce využijete tak, abyste ji zkvalitnili.

Půda v nejvyšší jakosti je totiž nejcennější komoditou každého pěstitele, a proto je nutné se o ni postarat v průběhu celého roku, a tedy i teď na podzim. Abyste měli zeminu ve stále dobré kondici, nenechávejte záhony po sklizni zbytečně prázdné.

Vysejte zelené hnojení právě teď! Zdroj: Profimedia

Vysílená půda potřebuje novou energii

Po hlavním pěstitelském období je půda v záhonech značně vyčerpaná a postupně začíná vysychat. Pravidelné dešťové přeháňky z ní vyplavují živiny a místo užitečných rostlin zde začnou růst plevele. Proto záhon potřebuje po sklizni zrýt a připravit na zimu potřebnou dodávkou živin a zaslouženého odpočinku. V tento moment je totiž zemina bez důležitých živin a nepostradatelných látek jako například fosforu, draslíku a dusíku. Dodejte je proto do záhonů hnojením. Použít můžete buď mulčování, zelené hnojení nebo i kravský či koňský hnůj. Na jaře pak bude půda v prvotřídní kondici.

Mulčování

Jedná se o velice šetrný způsob, jak do půdy vpravit živiny. Tento druh hnojení zpravidla dobře snášejí všechny druhy pěstovaných rostlin. Snadno lze využít posekanou trávu, která v půdě výborně ovlivňuje správné mikroklima a zároveň zabraňuje vyplavování živin a vysychání. Půda pod ní zůstane krásně kyprá a tráva bude taky bránit růstu plevelů. Stejně tak lze využít drcené zlikvidované letničky a spadané listí. Následným zarytím těchto materiálů půdu dokonale vyživíte.

Zelené hnojení

Tento druh péče je pro půdu skvělým zdrojem organického materiálu. Jedná se o rostliny, které poměrně rychle a bujně rostou. Do záhonů můžete po sklizni vysít oves, hrách, svazenku, řepku, hořčici, pelušku, měsíček lékařský nebo lusko-obilnou směs. Právě tyto rostliny svým kořenovým balem dokonale provzdušní půdu a uvolní do ní dusíkaté sloučeniny, což je naprosto ideální. Nechte plodiny vyrůst zhruba do výšky 10 cm a poté je rýčem nasekejte a zaryjte do půdy.

Kravský a koňský hnůj

Chlévský hnůj je výborné organické hnojivo, které půdu obohatí o humus a zároveň bude zadržovat potřebnou vodu. Díky tomu bude půda kypřejší a s dostatkem nepostradatelných mikroorganismů. Kravský hnůj je vhodný především pro lehčí půdy, protože se rozkládá pomaleji. Oproti tomu koňský hnůj se hodí více do všech těžších půd a rozkládá se rychleji, a proto jej lze využít i na jaře. V dnešní době oba typy hnoje můžete koupit i v granulované formě ve všech zahradnictvích a hobbymarketech.

Nejprve vždy záhony pečlivě odplevelte a odstraňte případné náletové dřeviny. Zdroj: Profimedia

Kultivace je nezbytná

Nejprve vždy záhony pečlivě odplevelte a odstraňte případné náletové dřeviny. Na malé záhonky lze využít motyku, rýč nebo vidle. Na rozlehlejší plochy využijte kultivátor. Rytím půdu nejen provzdušníte, ale zároveň eliminujete výskyt možných škůdců a přilákáte užitečné žížaly.

