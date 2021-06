Šest receptů na úžasná přírodní hnojiva, která jsou odpadem ze zahrady a kuchyně

Zelenina, okrasné květiny v truhlíku nebo pokojovky. Všechno zmiňované potřebuje nejen vodu, ale občas i pořádně pohnojit. Můžete si samozřejmě hnojivo zakoupit v obchodě, ale proč používat zbytečnou chemii, když to jde jednoduše bez ní. Navíc to nebude stát takovou „raketu“ jako v krámě, naopak!

Doma jedno hnojivo na pokojové květiny, zakoupené v květinářství, mám, to vám nebudu kecat. Je tu ještě z dob, kdy tu bydlela mamka. Ale pokud se jedná o pěstování zeleniny, žádnou chemii se mi používat nechce. Proč taky, když je spoustu receptů na domácí hnojiva, které si snadno připravíte.

Jak na to!

Dnes jsem pro vás vybrala pár tipů, se kterými se nenadřete.

Posekaná tráva

Fáze „sekání“ náročná je, to bezesporu! Zchlaďte hrdlo sklenicí vody, odpočiňte si (tuto fázi zásadně vynechávám, protože už bych se nedokopala vstát) a vyrazte s čerstvě posekanou trávou na záhony. Rozložte ji v tenké vrstvě. Tráva se rozloží a půda do sebe vsákne živiny. To je celá věda.

Můžete hnojit chemicky, nebo hnojivem, které si vyrobíte doma Zdroj: Profimedia

Droždím na muškáty

Pelargonie v truhlících vedou na pomyslném žebříčku pěstování (alespoň podle mě). Jak na zázračnou zálivku: do jednoho litru vody rozdrobte kostku droždí a nechte 2 týdny kvasit. Vzniklý roztok se ředí 1:3 (jeden díl připraveného roztoku + tři díly vody). Zkušenosti s touto zálivkou nemám, protože muškáty nepěstuji… Nevím proč, ale hrozně mě štvou!

„Lógr“ z kávy

Sbírejte kávovou sedlinu a nechte proschnout. Pokojové květiny tento druh hnojiva snesou jednou za půl roku. Venkovní rostliny můžete pohnojit až 4x ročně. U truhlíků přimíchejte usušenou sedlinu přímo k hlíně při výsadbě. Pokud jste velký milovník kávy a lógru máte hodně, můžete ho házet do kompostu.

Voda z brambor

Upozornění napíší hned na začátek – voda nesmí být solená. Pokud připravujete brambory bez soli tímto způsobem (například pro děti nebo brambory na loupačku), nechte vodu po uvaření zchladnout a pohnojte jí pokojové i zahradní rostliny jednou týdně.

Kopřivy

Buď lze jednoduše pokládat kopřivy na záhony nebo si zkuste připravit perfektní hnojivo. Kýbl naplňte do ¾ kopřivami a zalijte vodou (nejlépe dešťovkou). Odložte kýbl na tři týdny někam, kde vám nebude vadit, protože proces kvašení lehce zapáchá. Dobře, kecám, zapáchá dost! Po 3 týdnech začněte přidávat výluh do zálivky v poměru 1:50 (jeden díl výluhu na padesát dílů vody).

Minerálka

Otevřeli jste minerálku a zapomněli jste na ní, klasika. Vzpomeňte si dřív, než jí vaše ruka automaticky vylije do dřezu! Za tuto minerální bombu budou vaše rostliny vděčné.

Doufám, že jste si něco z mých tipů vybrali a následně je vyzkoušíte! Pokud ne, alespoň jste teď o něco chytřejší.