Nejhorší hříchy v horku, kterých se dopouštějí na zahradě i zkušení zahradníci?

Těšíte se na horko letních dnů? Vaše zahrada ne! Několik horkých dní ji nezaskočí, ale jak se z dnů stanou týdny, už bude možná pozdě, abyste na zahradě zachránili, co se dá. Navíc by nebylo od věci zahradu „překopat“ tak, aby byla lépe připravená na sucho nejen letošní, ale i horké sezóny následujících let. Neopakujte stejné chyby! Popřemýšlejte, co lze na zahradě změnit.

Horké léto i budoucnost

Ať už bude letošek jakýkoli, myslete trošku dopředu. Zadržování vody v krajině je už nyní velké téma a předpokládá se, že do budoucna budou problémy se suchem ještě častější. Samozřejmě, že nejsou nevhodné všechny používané způsoby zakládání a péče o zahrady. Několik změn toho, jak se v zahradě chováme, nám ale může pomoci horku čelit a s vodou šetřit.

Zadržování vody v krajině i zahradě je pro blaho zeleně v horku klíčové. Zdroj: Alexander Denisenko / Shutterstock.com

Před horkem schovejte zahradu do stínu

Buďte inovativní i ve výběru porostu. Strukturovaný, nerovný terén pomůže v zadržení vody a zabrání odpařování. Stejně tak je důležitý i stín z různých stran během dne. Horké dny vaši zahradu prověří. Vyberte si zeleň různých výšek i šířek. Určitě chcete mít pěkné slunné místečko, ale vaší zahradě prospěje především stín korun stromů. Nebojte se místa pro vás zbude dost. Listnaté neovocné stromy prořezávejte a upravujte na vysokokmen. To znamená, že strom necháte větvit až od výšky 180-220 cm. Pod takovým stromem budete procházet, pořádat večírky nebo hrát pétanque, aniž by vás omezovala jeho koruna. Stín není jen otázkou výsadby, ale také dělení zahrady. Jistě najdete množství inspirace na internetu nebo platformách jako je Pinterest. Zvažte ideální místo i materiál a vytvořte zákoutí se zídkami, zástěnami nebo proutěnými strukturami. Možností je obrovské množství a jejich užitím dáte zahradě úplně nový charakter a ochráníte ji před vysycháním v horkých letních dnech.

I naše zahrada je součástí krajiny

Stejně tak jak se mluví o členitosti, remízkách, lesích a meandrech řek v krajině, takto uvažujte i o vaší zahradě. Nejen že je potřeba vrátit členitost, stín a různé prvky pro lepší hospodaření rostlin s vodou, vytvoříme si tak i zajímavá zákoutí a skutečnou živou architekturu zahrady. Nebojte se, že zahrada už nebude, jak když střelí. Zaujme vás i hosty rozdíly výšek, svahy, předěly i terasami. To není práce na jedno odpoledne. Jde o pozvolnou přeměnu, za kterou se vám zahrada odvděčí nejen vzhledem, ale také ušetříte na vodě, a to už je velké plus. Nenechte vodu stéct po povrchu, vytvořte místa, kde se bude přirozeně vstřebávat a zeleň ji bude moci využívat déle.

Během období vysokých teplot zalívejte jen brzy ráno a v podvečer Zdroj: Max Topchii / Shutterstock

Trávník v horku trpí

Po tom, co jste si teď přečetli je vám asi už jasné, že trávník bude mít ve vedrech velký problém. Pečlivě vyrovnaná plocha s nakrátko zastřiženými travami je v horku jako obnažená. Vyloženě si říká o spálení. S vodou hospodařit neumí a ta se v něm ani nijak zvlášť nezdrží. Nezbývá než zalévat a zalévat. Během období vysokých teplot zalévejte jen brzy ráno a v podvečer. Pokud máte možnost kropénkové závlahy trochu vody ušetříte, ale mnohem důležitější je nechat trávník povyrůst, než udeří nejteplejší dny roku. Mikroklima na krátko zastřižený zelený koberec nemá žádné. Během horka nesekejte. Až vám jeho výška připadne neúnosná, nastavte sekačku na vysoké sečení. Každá moderní sekačka má několik stupňů, kterými lze výšku sečení změnit podle potřeby. Do budoucna aspoň v méně frekventovaných místech zvažte louku. Tedy trávník s mnoha bylinami vyššího vzrůstu, který je nutné sekat jen dvakrát za sezónu. Jak často jste viděli žlutou spálenou louku. Občas nebo nikdy?

Zahrada jako obrázek

Nejzajímavější a pro mnohé nečekanou chybou je lpění na pěstování v řádcích. Možná si vzpomenete na líbezné anglické zahrady. Jsou takové babičkovské a typicky nejsou vysazované v řádcích. Trvalky i jednoletky jsou sesazeny do ostrůvků a shluků přecházejících do okolní krajiny. Dům i chodníčky jsou jediným, co narušuje koberce květin různých vzrůstů i barev. Takové uspořádání je ideální pro žádané mikroklima a je příkladem toho, jak by mohla zahrada čelící horkům a dobře hospodařící s vláhou vypadat. Dnes již víme, že v řádku je zalévání méně efektivní než u shluků rostlin.

Dnes již víme, že v řádku je zalévání méně efektivní než u shluků rostlin Zdroj: Shutterstock.com / SGM

V horku je každá kapička dobrá

Nezapomeňte, že jakoukoli vodu je dobré střežit, abyste ji mohli použít, když bude té z hůry nedostatek. Jestli je ještě nemáte, pořiďte si sudy na dešťovku stékající okapy. Povrch záhonků chraňte mulčem. A můžete v zahradě také nechat několik malých misek s vodou nebo pítek pro ptáky. Cokoli, kde se bude voda držet pomůže i okolním rostlinám.