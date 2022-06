7 smrtelných hříchů v letním horku při péči o zahradu: Neděláte je taky?

Zavládlo nám počasí, na které se mnoho z nás těší už od Vánoc. Pro jedny pohoda, pro druhé utrpení. Co teprve pro zahradu a rostliny! Jaké chyby byste neměli při péči o zahradu dělat v letním horku?

Sluníčko nám svou sílu dokazuje už od června v plné síle. Teplé dny i noci si spousta lidí užívá, ale dávají zabrat všem rostlinám, ať chceme, nebo ne.

1. Pršelo, to stačí…

Pokud bylo několik dnů vedro k padnutí, lehký deštík opravdu stačit nebude. Nedostačující je i průtrž mračen, která je sice možná vydatná, ale tak rychlá a s velkým množstvím vody, že se voda nemá šanci do půdy ani k rostlinám vstřebat. Všechno teče do „pryč“. Vodu rostlinám dopřát musíte, jinak se s vámi rychle rozloučí. Při zalévání myslete na to, že se voda musí dostat ke kořenům, tudíž proud vody (ne silný) by neměl směřovat pouze k samotnému kmeni stromů a keřů, neboť jejich kořenový systém je rozsáhlejší.

Krátká průtrž mračen rostlinám ani trávníku nestačí. Zdroj: Zhukovskaya Elena/Shutterstock.com

2. Zálivka kdykoliv

Sedíte v poledne pod slunečníkem a dostanete skvělý nápad. Chcete dopřát svým květinám a trávníku trochu vody a začnete kropit hlava nehlava. To, prosím, nedělejte. Sluníčko je zrádné a mokré rostliny na slunci trpí. Trávník se vám spálí a bude žloutnout. Stejně chvilkovým kropením rostlinám nepomůžete. Zálivku provádějte buď brzo ráno, kdy ještě slunce není v takové síle, nebo až navečer.

3. Voda z vodovodního řadu

Zalévat vodou z kohoutku je zbytečné a hlavně neekologické. Pochytejte si dešťovku! Ušetříte a uděláte i něco pro naši jedinou matičku Zemi. Pokud nemáte na okapu výklopku, neváhejte a nechte si ji nainstalovat (domácí kutil zvládne i sám). Pod ní dejte vhodnou nádobu (sud, barel, plechovou vanu, apod.) a je to!

4. Sekačka jede naplno

Asi to čtete ze všech stran… Neustálé zkracování trávy se na ní podepíše nahnědlými fleky. Možná jste zvyklí mít upravený trávník na maximální délku 4 cm, ale v období vedra a sucha na nějaké centimetry zapomeňte. Raději delší zelený trávník, než krátký spálený trávník.

5. Záhon stačí jen zalít

Ani to tak zcela není pravda. Léto je opravdu náročné období, kdy půda rychle a snadno vyschne a další várka zálivky se dostane k rostlinám obtížněji. Záhon byste měli jednou za čas trochu prokypřit, občas stačí použít třeba jen hrábě a půdu alespoň trochu narušit.

Kromě zálivky byste měli půdu také pravidelně kypřit. Zdroj: Shutterstock.com / xactive

6. Mulč ano, ale...

Pomoci udržet u rostlin dostatek vody vám pomůže i vhodný mulč. Jeho negativní vlastností je fakt, že se pod ním shromažďují plzáci a jiní škůdci, což mnoho lidí odradí a vlastně se není čemu divit. Pokud se slimáky na zahradě bojujete, mulč bychom spíše nedoporučovali.

7. „Mně tam ten plevel nevadí…“

Ale rostlinám ano! Takže si vezměte do ruky motyčku a šup s plevelem pryč. Může se vám zdát, že plevel rostlinám vytváří třeba trochu stínu, to ano, ale odebírá jim zároveň velké množství živin z půdy. Rozhodně to ale nejsou pouze důležité látky, o které je ochuzují, berou si na jejich úkor i velké množství vody, což může dopadnout pro vaše vysazené rostliny ne úplně dobře.

