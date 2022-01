Zahradničení podle Luny. Únor. 2. díl

Přehoupli jsme se do druhé poloviny února. Co nás na zahrádce čeká za výzvy? Pokračujte ve výsevu zeleniny, můžete se také pustit do prvních zahradních prací. Jak postupovat v souladu s Lunou?



14.–15. února prochází dorůstající Měsíc znamením Lva, 16. února pak jeho cesta vyvrcholí úplňkem pod vlivem téhož znamení. Úplněk je pro setí nejpříhodnější z celého měsíce, ovšem jeho vliv působí i pár dní předem. Lev posiluje především plody rostlin. Můžeme opět vysít papriky, peruánské mochyně, lilky, nebo třeba měsíční jahody. Jahůdky jsou na rozdíl od ostatních trvalky, pokud je však zasejeme nyní, budeme sladké voňavé plody sklízet již letos. Drobounká semena pouze přitlačíme k substrátu, nezasypáváme. Nejrychleji vyklíčí při teplotě 20–25 °C, později sazeničkám stačí teplota okolo 15 °C.

17.–18. února je čerstvě ubývající Luna v moci Panny. Ta nám dává sílu i trpělivost k namáhavým činnostem. Pokud to počasí dovolí, můžeme vybudovat třeba suchou zídku nebo novou ohrádku pro kompost. Je rovněž vhodný čas pro řízkování i přesazování pokojových rostlin.

Vybudujte nový plůtek kolem kompostu. Zdroj: Profimedia

19.–20. února prochází ubývající Měsíc znamením Vah, které stimulují především květy rostlin. Mají naše kvetoucí pokojovky vše, co potřebují? Harmonické působení Vah přeje také jemnému přetváření zahrady a jejímu obohacování dekoracemi.

Buďte kreativní a udělejte si zahradní nábytek ze starých palet. Zdroj: Profimedia

21.–22. února putuje ubývající Měsíc znamením Štíra, který působí především na listy rostlin. Je ideální čas pro péči o pokojové rostliny okrasné listem, o stálezelené rostliny na zahradě či balkoně. Především rostliny ve venkovních nádobách potřebují občas zalít i v zimě.

23.–25. února prochází ubývající Měsíc znamením Střelce, který působí především na plododárné rostliny. Nadzemní části by nyní měly ronit méně mízy. Pokud teplota neklesá pod -5 °C, je vhodný čas k prořezávkám ovocných dřevin, například keřů nesoucích drobné ovoce. Pokud je budeme pravidelně zmlazovat a prosvětlovat, sklidíme více a dřeviny budou zdravější. Černé rybízy plodí nejvíce na 2–3letých výhonech, červené a bílé na 2–5letých. Starší výhony proto můžeme těsně u země odstranit. Pokud jsme si mladé pruty v létě neoznačili, poznáme je podle světlejší borky. Odstraníme také všechny poškozené větve. Pracujeme ostrými nůžkami, řezy pečlivě ošetříme stromovým balzámem. Ovšem pozor, 24. 2. února nastává přízemí, perigeum, kdy se Měsíc přimkne Zemi nejblíže na své měsíční dráze. Jeho působení na rostliny může být nevyzpytatelné. Dle lunární tradice je tento den vyhrazen odpočinku.

26.–27. února prochází ubývající Měsíc znamením Kozoroha. Je vhodná doba pro stříhání živých plotů z opadavých dřevin. Kozoroh je chladné a zároveň plodné znamení, ideální pro práci s půdou. Pokud zahradu nepokrývá sněhová peřina, můžeme připravovat záhony či budovat zahradní cestičky a zídky.

Je čas připravit záhony. Zdroj: Profimedia

28. února v posledním únorovém dni se ubývající Luna nachází pod vlivem Vodnáře, který ovlivňuje především kvetoucí rostliny. Přezimované pelargonie můžeme seříznout o třetinu a přesadit do nového substrátu obohaceného vyzrálým kompostem. Umístíme je na světlé místo a těšíme se spolu s nimi na jaro.

