Zahradničení podle Luny: První polovina února je vhodná na výsev

Zahradní sezona pomalu začíná. Je čas na první výsevy pro předpěstování zeleniny i květin, i na prořezávky a úpravy zahrady, která se pomalu začíná probouzet ze zimního spánku. Jak v tomto nadějném měsíci zahradničit v souladu s proměnami Měsíce?

1. února nám měsíc nastavuje temnou tvář. Nastává novoluní, čas zklidnění, obnovy a nových začátků. Rostliny odpočívají, je ideální doba k řezu, a to především ozdravnému. Dřevinám prospěje odstranění suchých či nemocných větví, přestárlým zmlazení. Vhodný čas je i pro předcházení chorobám. Jednou z nejlepších prevencí je přilákat pomocníky – vyvěsíme ptačí budky a udržujeme krmítko stále plné.

Nakrmte ptáčky, aby měli sílu ošetřit stromy na zahradě. Zdroj: Profimedia

2. února začíná měsíc přibývat. Stále přitom prochází znamením Vodnáře, který ovlivňuje především květy rostlin. Zvláště kvetoucí pokojové rostliny vděčně přijmou péči, jakou je zalévání a hnojení. V zimě však mírně přihnojíme jen ty rostliny, které nemají období zimního klidu a těší se dostatečnému přísunu světla.

3.– 4. února putuje dorůstající měsíc vodním znamením Ryb, přichází čas vhodný pro výsevy. Ryby působí na listy – můžeme tedy vysévat především rostliny, které jsou pro listy pěstovány. V truhlíčku za oknem vyraší roketa či pažitka, které pak můžeme opakovaně seřezávat. Pro sklizeň mladých listů sejeme hustě, ve sponu kolem 1–2 cm. Pro předpěstování sazeniček můžeme sít salát a další listovou zeleninu. Časná sadba se bude hodit do skleníku, pařeniště i ven pod fólii nebo netkanou textilii. Při teplotě kolem 20 °C vyklíčí semínka za pár dní. Rostoucím sazeničkám poté vyhovuje 10–15 °C.

Pro klíčení semínek využijte třeba staré kartony od vajec. Zdroj: Profimedia

5.–6. února je dorůstající Luna pod vlivem Berana. Jeho živlem je oheň, posilující především plody rostlin. Je čas pro výsev plodové zeleniny pro předpěstování sazeniček. Teplomilné papriky, mochyni peruánskou či lilek je třeba vysít již v únoru. Papriky spolehlivě klíčí při teplotě 25 °C. Při růstu semenáčků může teplota klesnout, ale měla by se i nadále pohybovat kolem 20 °C. Lilky a mochyně jsou na teplotu jsou ještě náročnější, ke klíčení je ideální přes 30 °C, 35 stupňů by však přesáhnout neměla. Sejeme do lehkého substrátu, který udržujeme vlhký. Pro předpěstování si připravíme vhodné podmínky – prostor na jižním okenním parapetu, případně zářivku či LED lampičku podporující růst rostlin.

7.–8. února putuje dorůstající měsíc znamením Býka. Klidná energie a realismus tohoto znamení nám pomohou s plánováním zahrady, jarních výsadeb a případných změn. Živlem Býka je země, je proto čas věnovat se rostlinám, které pěstujeme pro kořeny a hlízy. Můžeme nechat naklíčit brambory pro časnou sklizeň: Položíme je do vzdušných bedýnek nebo lísek tak, aby nahoru směřovalo co nejvíce oček. Umístíme je na světlé místo s teplotou 5–15 °C. Světlo zajistí silné, krátké, zelené klíčky – a právě takové potřebujeme.

Nezapomeňte nechat naklíčit brambory. Zdroj: Profimedia

9.–10. února prochází přibývající měsíc znamením Blíženců, kteří posilují především květy rostlin. Péči dnes ocení rostliny okrasné květem. Na zahradě již mohou kvést otužilé rostliny, jako je vilín, jasmín nahokvětý, čemeřice a vřesovec. Prospěje jim zálivka a za silných mrazů i ochrana, v noci například netkanou textilií. Pro předpěstování sazeniček můžeme vysévat první letničky, jako jsou lobelky nebo petúnie. Především předpěstování lobelek je snadné a vyplatí se: Nejlépe klíčí při teplotě 22–25 °C, poté by měla klesnout na 18 °C. Drobounká semínka rozhodíme na substrát, přitlačíme, ale nezasypáváme. Poté opatrně zavlažujeme rozprašovačem. Semenáčky jsou miniaturní stejně jako semínka – teprve až povyrostou, přesazují (přepichují) se po štipcích, například s pomocí špejle.

11. února se měsíc stále nalézá pod vlivem Blíženců. Důležitější však je, že nastává odzemí, apogeum, bod, kdy se Měsíc své Zemi vzdálil nejvíce. Jeho vliv na rostliny může být poněkud vrtošivý. Lunární tradice doporučuje tento den ponechat rostliny, půdu i sebe sama odpočívat.

12.–13. února putuje dorůstající Měsíc znamením Raka. Živlem dne je voda, která posiluje především listy rostlin. Rak je plodné znamení, podporující růst. Je ideální čas pro výsev a výsadbu listové zeleniny a bylinek. Pokud to počasí dovolí, lze salát (nejčasnější sklizeň poskytnou odrůdy k řezu listů), roketu, kopr, pažitku, naťovou cibulku, asijskou listovou zeleninu, otužilý kozlíček polníček či šruchu zelnou sít rovnou do pařeniště nebo skleníku. Salát vyklíčí při teplotě nad 5 °C přibližně za dva týdny, při 10 °C za týden. Péči ocení také pokojové rostliny okrasné listem. Prospěje jim zálivka, rosení, jemné očištění.

