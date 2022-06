Lunární horoskop: Co dělat na zahradě v první polovině června podle Měsíce?

Jaro se postupně mění v léto, nastává čas hojnosti. Rostliny stačí podpořit vláhou a výživou, o ostatní se postará zdravá půda a životodárné letní slunce. Ovšem i měsíční svit můžete využít, pokud o zahradu pečujete v souladu s rytmem Luny.

1. června nastává odzemí, apogeum, ve kterém se Měsíc na oběžné dráze Zemi vzdálil nejvíce. Lunární tradice doporučuje tento den ponechat rostliny i půdu odpočívat.

2. - 3. června přibývající Měsíc prochází znamením Raka. Jeho živlem je voda a posiluje především listy rostlin. Navíc je velmi plodným znamením a intenzivně podporuje růst. Je tedy ideální čas pro výsev a výsadbu listové zeleniny a aromatických bylinek.

4. - 5. června se přibývající Měsíc ocitá pod vlivem ohnivého Lva. Ten nás vybízí k pletí a také péči o rostliny, přinášejí plody. Papriky, lilky, melouny, cukety, mochyně a rajčata ocení zálivku a hnojení. Osvědčeným hnojivem pro plodovou zeleninu je ve vodě zkvašený drůbeží trus. Organická hnojiva zelenině prospívají, a navíc pečují o zdraví a úrodnost půdy. Hnojivo a vláhu dopřejte i ovocným keřům a stromům, které chystají úrodu, a samozřejmě i jahodníkům. Můžete sít fazolky, poslední vhodný čas je i pro cukety a dýně.

Je čas na pletí záhonů. Zdroj: Profimedia

6. - 8. června putuje přibývající Měsíc znamením Panny a stimuluje tak především kořeny. Je čas vhodný pro setí, sázení, přesazování a množení rostlin řízkováním, hřížením i dělením trsů. Z jedné bylinky, trvalky či keře můžete získat zdarma mnoho nových, a to poměrně snadno. Vysévejte především kořenovou zeleninu – v červnu je to mrkev, kedlubny, řepa, a také čekanka, jejíž kořeny na podzim sklidíme a poslouží pro zimní rychlení lahůdkových puků. Také pro přesazování je Panna nejvhodnějším znamením. Můžete přesazovat pokojové i přenosné rostliny, které na počátku léta větší květináč a čerstvý substrát ocení. Panna nám dává také sílu a trpělivost pro náročnější práce, čehož můžete využít třeba při stavbě suché zídky. Mnohdy je třeba každý kámen několikrát otočit v ruce, než pro něj najdeme to pravé umístění. Pečlivě a s citem stavěná zídka nás však bude svým přirozeným půvabem těšit dlouhá léta.

Postavte si suchou zídku. Zdroj: Shutterstock

9. - 10. června na přibývající Měsíc působí Váhy. Jejich živlem je vzduch, spojeny jsou především s květy rostlin. Kvetoucí i na květ teprve čekající keře, letničky i trvalky ocení přihnojení a závlahu. Můžete vysévat rychle rostoucí letničky a okrasné dvouletky. Harmonické působení Vah také vybízí ke krášlení zahrady pomocí doplňků a dekorací. Obklopme se tím, co nám přináší potěšení. Umělecké dílo – plastika, socha či předmět – se stane osobitým kořením zahrady. Může to být doplněk elegantní a cenný, nebo rozverný a doma vyrobený, trvalý nebo dočasný. I pěkně ztvárněné napajedlo pro ptáky je být krásným, a přitom velmi užitečným doplňkem.

Pítko ozdobí zahradu. Zdroj: Shutterstock

11. - 12. června prochází přibývající Měsíc vodním znamením Štíra. Vše zelené ocení důkladnou zálivku, pokud tak neučiní déšť. Je ideální čas pro výsev listové zeleniny – saláty si můžete užívat po celou sezonu, pokud zvolíme letní odrůdy, odolné vůči vybíhání do květu, nebo saláty listové (netvoří hlávky, ale růžice listů). Kadeřavé a pestře zbarvené odrůdy jsou chutné a vypadají pěkně na záhoně i na talíři. Dále můžete vysít roketu, špenát, asijskou listovou zeleninu, čínské i pekingské zelí.

13. - 14. června se Měsíc ocitá pod vlivem ohnivého Střelec, přičemž 14. nastává úplněk. Zvláště plodová zelenina ocení zálivku s přídavkem hnojiva. Hnojení za úplňku má v sobě jistý magický aspekt, podobně jako setí a sázení. Zvolíme hnojivo se širším spektrem prvků, podporující násadu a zrání plodů - například generacemi osvědčený, zkvašený drůbeží trus, který obsahuje i vzácný fosfor. Výtečný je i pro zrající jahody. Organické hnojení prospívá rostlinám a zároveň pečuje o zdraví a dlouhodobou úrodnost půdy. Bohatou úrodu si zajistíme také vydatným zaléváním v době, kdy se plody nalévají. Půda kolem rostlin by měla být zamulčovaná, abyste snížili výpar vody a podporovali v ní tvorbu humusu.

Zdroj: Časopis Receptář