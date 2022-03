Zahradničíme podle Měsíce duben 1. díl - upravit titulek

Jaro se rozeběhlo naplno. Překypuje rašením, růstem a radostí, zahradníci mají napilno. Letošní duben dostal navíc do vínku jednu zvláštnost: začíná i končí novoluním. Přímo tak vybízí k zahradničení v souladu s vesmírným rytmem.

1. dubna nastává novoluní v Beranu. Je ideální den pro prořezávku ovocných dřevin a z hlediska kalendáře také poslední vhodný termín, pokud jste je nestihli ošetřit dříve. Energické znamení Berana vás může podpořit také při velkém úklidu kůlny, sklepa i celé zahrady.



2. dubna prochází čerstvě přibývající Měsíc ohnivým znamením Berana. Dorůstající měsíc a znamení podporující plody vytvářejí ideální podmínky pro výsevy rostlin, které plody přinášejí. Pro předpěstování sazeniček můžete do skleníku, pařeniště nebo za okno vysít polní okurky, ačokču, cukety, dýně, melouny.

Pařeniště nebo skleník už by měl mít první sazeničky zeleniny. Zdroj: Profimedia



3. - 4. dubna putuje přibývající Měsíc znamením Býka. Živlem dne je země, která posiluje především kořeny rostlin. Na záhony vysévejte kořenovou zeleninu, jako jsou ředkvičky, ředkve, mrkve, kedlubny, černý kořen, vodnici, petržel, červená řepa. V teplejších oblastech můžete vysazovat i naklíčené hlízy brambor. Před mrazíky i škůdci mladé sazeničky ochraňte bílou netkanou textilií.



5. - 7. dubna se přibývající Měsíc nachází pod vlivem Blíženců. Blíženci navozují blízkost se zahradou, dnes snadno vycítíte, zdali je na ní vše v pořádku a zda mají i zvířecí pomocníci vše, co potřebují - ptáci dostatek úkrytů pro hnízdo a napajedlo pro uhašení žízně i koupání, ježek úkryt pro založení rodiny, včelky samotářky a čmeláci domeček… Všichni pak ocení pestrou, živou zahradu bez pesticidů. 7. dubna pak zároveň nastává odzemí, apogeum, den přímo ideální pro odpočinek a přemítání.

Zkontrolujte domečky pro užitečný hmyz. Zdroj: Profimedia



8. - 9. dubna prochází přibývající Měsíc znamením Raka. Nastaly dny ideální pro výsev a výsadbu listové zeleniny a aromatických bylinek, a to do nádob, do skleníku i na záhony. Na venkovní záhony můžete vysít salát k řezu listů, hlávkový, římský i ledový salát, roketu, špenát, mangold, lebedu, asijskou listovou zeleninu i jednoleté aromatické bylinky. Růst rostlin urychlí bílá netkaná textilie.



10. - 12. dubna putuje přibývající Měsíc ohnivým znamením Lva. Opět je čas sít plododárné rostliny a pečovat o ně. V teplejších oblastech lze odolné odrůdy okurek zasít rovnou na záhon a překrýt je netkanou textilií. Jahody uvítají přihnojení, nejlépe tekutým organickým hnojivem.

Jahody podpořte hnojivem. Zdroj: Profimedia



13. - 14. dubna se přibývající Měsíc nachází pod vlivem Panny. Je den vhodný pro setí, sázení, přesazování, pikýrování sazeniček a řízkování rostlin. Na venkovní záhony vysejte ředkvičky, řepu, petržel, mrkev a černý kořen, řízkujte křen. Pro přesazování je Panna nejvhodnějším znamením. Do skleníku již můžete vysazovat rajčata, okurky, papriky. Také pokojové rostliny se těší z delších dnů a ožívají, můžete je přesadit, zmladit a namnožit. Podobně lze množit i pelargonie nebo bylinky, které přezimovaly na chladném místě.

Zdroj: Časopis Receptář

Zdroj: Receptář