Lunární horoskop: Co dělat na zahradě ve druhé části dubnu podle Měsíce

Jaro nabírá na síle a duben se přehoupl do své druhé poloviny. Vše roste a raší, na zahradě je teď nejvíce práce. Letošní duben je zvláštní v tom, že začíná i končí novoluním. Přímo tak vybízí k pilné práci na zahradě v souladu vesmírným rytmem.

15. - 16. dubna putuje Měsíc znamením Vah, přičemž 16. dubna nastává úplněk. Váhy posilují především květy rostlin. Vysévat a vysazovat můžete především kvetoucí rostliny, letničky i trvalky. Ovšem za úplňku je ideální čas pro setí všech rostlin, okrasných i užitkových. Duben je ideální pro výsev většiny letniček, které zahradu snadno promění v kvetoucí ráj. Nastává však čas i pro výsev a výsadbu okrasných trvalek a aromatických bylinek.



17. - 18. dubna prochází čerstvě ubývající Měsíc znamením Štíra, který stimuluje především listy rostlin. Právě pučícím i stálezeleným rostlinám prospěje zálivka a přihnojení. Štír je považován za velmi plodné znamení, které posiluje jak odolnost rostlin, tak jejich léčivý potenciál. Z kopřiv si můžete připravit léčivý čaj pro sebe a posilující výluh jako hnojivo pro rostliny. Péči ocení i léčivé rostliny a aromatické bylinky, které můžeme v dubnu vysévat a množit řízkováním. Ke Štíru patří i věčný koloběh zrození a rozkladu, proto založíme kompost, základ budoucí úrody. K práci s kompostem vybízí toto znamení právě v kombinaci s ubývající Lunou.



19. - 20. dubna putuje ubývající Měsíc znamením Střelce. Rostoucí sazeničky plodové zeleniny (paprik, rajčat, lilků, mochyní, melounů, cuket, ačokči aj.) ocení zálivku s přídavkem hnojiva. Pro nastartování růstu je výtečný například kopřivový výluh. Energie střelce také podporuje růst do výšky, což nám připomíná péči o popínavé rostliny. 20. dubna zároveň nasává přízemí, perigeum, které je dle lunární tradice dnem klidu a odpočinku.

Připravte si výluh z mladých kopřiv. Zdroj: Profimedia



21. - 22. dubna se ubývající Měsíc ocitá pod vlivem Kozoroha, chladného a zároveň plodného znamení, vybízejícího k práci s půdou. Můžete se věnovat její kultivaci a zúrodňování organickými hnojivy a mulčem, pletí a přípravě záhonů pro výsevy i výsadby. Rostliny, rozsazené nebo nařízkované v tento den, ochotně zakoření – můžete toho využít u okrasných i užitkových keřů, trvalek, bylinek, balkonových, přenosných i pokojových rostlin.



23. - 24. dubna prochází ubývající Měsíc znamením Vodnáře, který působí především na květy rostlin. Talovíny, šafrány, narcisy, rané tulipány, modřence a další okrasné cibuloviny, které činí ze zahrady kvetoucí ráj, ocení přiměřené přihnojení (nejlépe tekutým organickým hnojivem – výluhem nebo zkvašenými slepičinci) a v případě potřeby i zálivku. I cibuloviny, které již odkvétají, ocení výživu - do cibule si tak uloží dostatek zásob na příští jaro.

Krásné cibuloviny nzapomeňte přihnojit. Zdroj: Profimedia



25. - 26. dubna putuje ubývající Měsíc vodním znamením Ryb. Je načase vyčistit probouzející se zahradní jezírko, odstranit odumřelé vodní rostliny, uvést do chodu filtraci. Pokud však do jezírka nakladou vajíčka skokani, ropuchy nebo kuňky, kvůli malým pulcům čerpadlo dočasně vypněte. Mohlo by je zahubit, a to by byla u vzácných a chráněných žab, které našly na zahradě útočiště, velká škoda. Pulci se odmění – jezírko důkladně vyčistí od řas, které jsou jejich potravou. Seškrabují je ze stěn, rostlin i kamenů.

Péči potřebuje i zahradní jezírko Zdroj: Profimedia



27. - 29. dubna se ubývající Měsíc nachází pod vlivem ohnivého Berana. Rostoucí sazeničky plodové zeleniny ocení zálivku s přídavkem hnojiva.



30. dubna – novoluním Měsíc začal a také jím končí, tentokrát pod nadvládou Býka. Jeho klidná energie a realismus činí tento den ideální pro plánování zahrady, nových výsadeb a případných změn. Můžete také založit nový kompost, který je srdcem úrodné zahrady.

Zdroj: časopis Receptář

