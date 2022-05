Zahradničení podle Měsíce: Úplněk ve znamení Štíra je ideální pro výsadbu

Květen se přehoupl do své druhé poloviny. Je to měsíc lásky ke všemu živému, rostliny nevyjímaje. Přichází čas výsevu, výsadby, rostliny zaléváme, hnojíme, a staráme se o ně. Zkuste to v souladu s rytmem Luny, která přívětivě shlíží na naše zahrady, naše malé ráje na Zemi.

15. - 16. května prochází Měsíc znamením Štíra, přičemž 16. května nastává úplněk, den ideální pro výsadby a výsevy - vzhledem ke znamení především listové zeleniny. Vysévat můžete letní či celoroční odrůdy salátů (nevybíhají tak snadno do květu), roketu, špenát, asijskou listovou zeleninu. Štír je považován za velmi plodné znamení, které posiluje jak odolnost rostlin, tak jejich léčivý potenciál. Například z kopřiv si můžete připravit léčivý čaj nebo zdravý „špenát“ pro sebe, stejně tak jako posilující výživu pro rostliny. Zkvašením kopřiv ve vodě získáme zdarma výtečné hnojivo bohaté na dusík, vhodné k nastartování růstu. Kopřivy je dobré zpracovat dříve, nežli vykvetou, nebo dokonce vytvoří semena. Trs však v koutě zahrady ponecháme, aby měly housenky babočky kopřivové i pavího oka co jíst.

Připravte blahodárné hnojivo z kopřiv. Zdroj: Profimedia

17. - 18. května ubývající Měsíc prochází ohnivým znamením Střelce. Rostoucí plodová zelenina ocení zálivku s přídavkem hnojiva –generacemi osvědčený je zkvašený drůbeží trus. Nejlepší je ten, který pochází od spokojeně žijících, tedy na čerstvém vzduchu běhajících, slepic. Domácí je třeba vydatně ředit, koncentrát můžete i zakoupit. Výtečný je i pro kvetoucí a zrající jahody. Jejich bohatou úrodu si zajistíte také vydatným zaléváním, půda kolem rostlin by měla být nastlaná senem nebo slámou, aby se plody nešpinily. 18. května nastává přízemí, Měsíc se ocitá nejblíže Zemi. Rostliny i půdu dnes raději nechte odpočívat.

Jahody potřebují organický mulč. Zdroj: Shutterstock

19. - 20. května putuje ubývající Měsíc znamením Kozoroha, jehož živlem je země. Kozoroh je chladné a zároveň plodné znamení, ideální pro práci s půdou. Vybízí k její kultivaci a zúrodňování organickými hnojivy a mulčem, k pletí a k přípravě záhonů pro pozdnější výsevy a výsadby.



21. - 22. května ubývající Měsíc prochází znamením Vodnáře, je čas na péči o květiny. Pokud budete odstraňovat již uvadlé květy, rostliny přimějete k nasazování dalších – tvorbou semen se zbytečně vysilují. Dozrávat je nechte jen v případě, že je budete sklízet.



23. - 24. května se ubývající Měsíc ocitá po vlivem Ryb, posilujících především listy rostlin. Je čas na péči o listovou zeleninu a rostliny okrasné listem, ale také k okopávání a kypření půdy. Rostliny, které pěstujete pro listy – ať už užitkové, či okrasné, můžet e hnojit domácím hnojivem z listů rovněž připraveným. Skvělé jsou k tomu kopřivy. Ryby jsou spojeny s vodou. Lze proto také množit bahenní a vodní rostliny dělením trsů nebo jezírko obohatit vodotryskem, který potěší oči, uši a okysličuje vodu.

25. - 26. května putuje ubývající Měsíc ohnivým znamením Berana. Plodová zelenina a ovocné dřeviny ocení zálivku a přihnojení tekutými organickými hnojivy. Energické znamení Berana nás může podpořit také při velkém úklidu zahrady.



27. - 29. května prochází ubývající Měsíc znamením Býka. Kořenová zelenina ocení zálivku a přihnojení. Klidná energie a realismus Býka vám usnadní plánování: Jak zahradu dále krášlit a rozvíjet?



30. - 31. května prochází Měsíc znamením Blíženců, přičemž 30. května nastává Novoluní. Nov je novým počátkem, a pokud jste si v předchozích dnech rozmysleli, co byste chtěli na zahradě změnit, čím ji obohatit, je čas začít. 31. května Měsíc přibývá, opět můžete sít - vzhledem ke znamení především květiny.

