Zahrada podle Měsíce: Teď je nejlepší čas založit nový kompost a znovu zasít

Poslední letní měsíc se přehoupl do své druhé poloviny. Horké slunce dopéká letní ovoce, semena zrají, padají na úrodnou půdu a koloběh života začíná znova. Ještě v tuto dobu můžete nejen sklízet všechny plody, ale také znovu vysévat a znásobit tak hojnost blížícího se podzimu. Jak vám při tom pomáhá cyklus Luny a hvězdných znamení?

15. – 16. srpna putuje ubývající Měsíc znamením Berana, je ideální čas pro sklizeň a zpracování ovoce a zeleniny. Energické znamení Berana nás může podpořit při velkém úklidu sklepa, který je třeba včas připravit pro uskladnění úrody, vyčistit a případně i vybílit.

17. – 18. srpna se ubývající Měsíc ocitá pod vlivem Býka. S pomocí tohoto zemitého znamení můžete založit nový kompost, který je základem úrodné zahrady, nebo přeházet kompost stávající. Zrání kompostu podpoříte přidáním zákvasu z plevele nebo drůbežího trusu, minerály doplníte trochou popela z letních ohníčků.

Podpořte zrání kompostu.

19. – 21. srpna ubývající Měsíc prochází znamením Blíženců, kteří navozují blízkost se zahradou a vybízejí vás, abyste podpořili její zdraví a přírodní rovnováhu. Ptáci potřebují budky a husté keře, ve kterých mohou hnízdit, a také napajedla. Mnozí ještě nyní odchovávají poslední várku mláďat. Mšicemi se živí i slunéčka a jejich larvy, pestřenky, zlatoočky a škvoři. Potřebují úkryty v kupce klacků a listí, nebo jim můžete přichystat oblíbený hmyzí hotel. V něm najdou útočiště i včelky samotářky. S plži pomáhají žáby, ještěrky a ježci, kteří potřebují úkryt pod keři, v suché zídce, v kupce kamení.

Připravte užitečnému hmyzu hotel, kde se mohou ukrýt.

22. – 24. srpna putuje ubývající Měsíc znamením Raka. Pozornost si zasluhují všechny trvalky s okrasnými listy. Můžete je zalévat a ošetřovat, odstraňovat poškozené či zaschlé listy. A naposledy jim můžete dopřát i porci výživy v podobě tekutého organického hnojiva. V září již není vhodné trvalky hnojit, měly by se raději v klidu připravit na zimu.

25. – 26. srpna se ubývající Měsíc nachází pod vlivem Lva. Je čas pro sběr a zpracování veškerých plodů, které nám štědrá zahrada na konci srpna dává. Ve Lvu je také vhodné plít – i na konci léta je potírání plevele v záhonech důležité. Pokud ho nenecháme vysemenit, budete mít méně práce v dalším roce. Vypletou a kyprou půdu se vyplatí nastlat posečenou trávou, listím, štěpkou nebo slámou. Brzdí další růst plevelů, mírní vysychání a erozi a podporuje úrodnost půdy.

Je nutné pravidelně plít záhony.

27. srpna nastává novoluní ve znamení Panny. Nový měsíc je časem zklidnění a obnovy. Můžete si dopřát čas na odpočinek i přemítání – sezona ještě zdaleka nekončí a její závěr se vyplatí v klidu naplánovat.

28. srpna čerstvě přibývající Měsíc stále putuje znamením Panny. Opět nastal čas vhodný pro setí, sázení, přesazování a množení rostlin řízkováním, hřížením i dělením trsů. Dny Panny v srpnu jsou ideální pro snadné množení dřevnatějících bylinek a jehličnanů. Je také čas pro založení nových záhonů jahod ze zakořeněných šlahounů nebo nově zakoupených sazeniček.

Využijte popel jako hnojivo.

29. – 31. srpna prochází přibývající Měsíc znamením Vah. Pokud pozdně kvetoucí rostliny zavlažíte a pohnojíte, budou zdobit zahradu v průběhu babího léta i podzimu. A pokud zvolíte tekuté organické hnojivo (pro podporu kvetení je vhodný například zkvašený drůbeží trus, který lze i zakoupit), podpoříte i zdraví a dlouhodobou úrodnost půdy. Kvetoucím rostlinám často chybí fosfor a draslík – ten můžete kromě výše zmíněného hnojiva doplnit i obyčejnou slupkou od banánu. Vpravte ji do půdy pod rostliny nebo ze slupek připravíme tekuté hnojivo – výluh – podobně jako třeba z kopřiv. Přirozeným minerálním hnojivem je také dřevěný popel – pouze pro striktně kyselomilné rostliny se nehodí vzhledem k vysokému obsahu vápníku. Vrstvičku lze zapravit do půdy nebo pár lžic přidat do konve. Vděčné za něj budou především bylinky, včetně voňavé levandule.

