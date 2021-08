Hledáte inspiraci pro svou zahradu? Tohle je 10 nejkrásnějších zahrad světa

Milujete záplavu barev a rostlin? Vydejte se s námi prozatím alespoň na „fotovýlet“ do úžasných zahrad, než se tam třeba rozjedete „live“. Patří totiž k největším a nejkrásnějším na světě. Určitě vás nadchnou a inspirace se vždy hodí.

Zdroje: neokoukane.cz, themysteriousworld.com

1. Kenrokuen, Kanazawa, Japonsko

Ve svých návrzích se japonští zahradníci snaží vytvořit vždy ideální krajinu pro daný konkrétní prostor. Zahrada Kenrokuen v Kanazawě je oprávněně klasifikována jako jedna ze tří nejkrásnějších krajinných zahrad spolu se zahradami Mitoho Kairakuen a Okajama Korakuen. Byla realizována u hradu Kanazawa a sloužila vládnoucí rodině Meda, která zde vládla téměř dvě století.

Kenrokuen, Kanazawa, Japonsko Zdroj: profimedia.cz

Název Kenrokuen doslovně znamená „Zahrada šesti ušlechtilostí“ a odkazuje se na posmrtný svět, odloučení, pomíjivost s všudypřítomnou vodou a se širokými pohledy, které podle čínské krajinné teorie představují šest základních atributů, které tvoří dokonalou zahradu. Přírodní prostor je plný vodních prvků, mostů, stromů, kamenů, pohledů a skrytých zákoutí, která se tu znenadání objevují.

2. Keukenhof, Lisse, Nizozemsko

Šlechtické sídlo s přilehlým parkem zvané Keukenhof patří k hlavní turistické atrakci Lisse. Je totiž světově proslulý stovkami záhonů, zákoutí a parkových úprav s neuvěřitelnými květinovými vzory a snad ve všech barevných kombinacích. Historie Keukenhofu, jehož název lze přeložit jako „kuchyňská zahrada“, sahá až do 15. století. U zrodu stála hraběnka Jacqueline Bavorská (1401–1436), která tu nechala zřídit zahradu pro pěstování ovoce a zeleniny pro panskou kuchyni zámku Teylingen.

Keukenhof, Lisse, Nizozemsko Zdroj: profimedia.cz

Každoročně během osmi jarních týdnů Keukenhof ukazuje, co všechno dokáže nizozemský květinářský sektor nabídnout. Od konce března do poloviny dubna je park výkladní skříní, kde se předvádí v neuvěřitelné škále vzorů a barev až sedm milionů květů z produkce pěti stovek pěstitelů.

3. Tropická botanická zahrada Nong Nooch, Pattaya, Thajsko

Zahrada Nong Nooch se rozprostírá asi 18 km jižně od thajského města Pattaya a zahrnuje ukázky několika typů zahrad. Najdete tu kopii světoznámé zahrady ve Versailles, sbírku menších buddhistických stup ze všech krajů thajského království, čisté rozlehlé trávníky v evropském stylu i asijské květinové záhony. Park má dokonce i vlastní Stonehenge.

Tropická botanická zahrada Nong Nooch, Pattaya, Thajsko Zdroj: profimedia.cz

Pokud opomeneme všudypřítomné dokonale střižené bonsaje, zahrady se pyšní největší sbírkou palem na světě s více než 2 tisíci druhy. Úžasná je také sbírka vzácných orchidejí nebo skleník kaktusů pod širým nebem. V Nong Nooch se můžete procházet nejen zahradami s barevnými motýly a ptáky, ale i populární minizoo.

4. Zahrady ve Versailles, Versailles, Francie

Zahrady zámku Versailles mají rozlohu okolo 100 ha a délka jejich promenády je k nevzdálenějšímu konci zahrad celých 950 m. Na této obrovské rozloze naleznete spoustu fontán, soch a sousoší.

Zahrady ve Versailles, Versailles, Francie Zdroj: profimedia.cz

Nejkrásnější pohled na zahrady je od zámku, zde můžete vidět i tzv. “Zelený koberec“ spojující Appolonovu fontánu s fontánou Latone. Blízko je i nádherný široký vodní kanál. Největší fontánou celého parku je fontána Neptunova. U jižního křídla zámku vás ohromí úžasná Oranžerie, sad pomerančovníků. Za dob Ludvíka XIV. se zde nacházelo až 2000 pomerančových stromů, v současnosti je stav něco nad jeden tisíc.

5. Kew Royal Botanic Gardens, Kew, Velká Británie



Královské zahrady v Kew patří bez jakékoliv nadsázky k nejvýznamnějším botanickým zahradám světa. Leží na jihozápadě Londýna a rozkládají se na ploše 121 hektarů. Kew je více než jen scénický zelený prostor a je mezinárodně uznávanou výzkumnou institucí, která zaměstnává stovky vědců a výzkumných pracovníků. Zahrady jsou domovem více než 40 000 druhů rostlin a desítek historických budov, včetně ukázky Palm House z viktoriánské éry.

Kew Royal Botanic Gardens, Kew, Velká Británie Zdroj: profimedia.cz

Sama zahrada v Kew je vlastně tvořena dvěma starými anglickými šlechtickými zahradami. Na venkovních záhonech jsou zastoupeny rostliny 51 čeledí. Kromě sbírky původních rostlin Britských ostrovů tu najdeme i japonskou zahradu, část skleníku je dokonce věnována mořským rostlinám v akváriích. A aby to nebylo málo a něco snad nescházelo, tak tu objevíme i plochu, která je volně ponechána sukcesi. V červenci 2003 byly zahrady v Kew zahrnuty do seznamu památek Světového dědictví UNESCO.

6. Brooklynské botanické zahrady, New York



Nestává se často, že byste našli 52 akrovou zahradu v srdci velké metropole. Ale přesně to najdete v New Yorku díky brooklynské botanické zahradě. Zahrada je známá svými 200 třešněmi, které se dostávají do centra pozornosti během měsíčního květového festivalu.

Brooklynské botanické zahrady, New York Zdroj: profimedia.cz

Botanická zahrada byla založena již v roce 1891 a roku 1967 byla zařazena mezi národní historické památky. Během výstavby byly architektům inspirací Královské botanické zahrady v londýnském Kew, které byly otevřeny roku 1851. Dnes je newyorská zahrada opravdovým architektonickým skvostem. Vévodí ji elegantní skleník Enid A. Haupt Conservatory postavený v roce 1902 podle Křišťálového paláce v Londýně.

7. Jardin Majorelle, Marrakech, Maroko



Francouzský malíř Jacques Marjorelle strávil čtyři desetiletí tvorbou své milované zahrady kolem své vily v Marrákeši. Přivážel rostliny a stromy z cest a vybudoval jedinečnou oázu uprostřed rušného města. Už za svého života zahradu otevřel veřejnosti, ale náklady mu i tak přerostly přes hlavu a zahradu musel prodat. Nový majitel ji nechal pustnout, až dokud ji neobjevil módní návrhář Yves Saint Laurent. I jemu, stejně jako malíři Majorellovi, Maroko učarovalo.

Francouzský malíř Jacques Marjorelle strávil čtyři desetiletí tvorbou své milované zahrady kolem své vily v Marrákeši. Zdroj: profimedia.cz

8. Národní botanická zahrada Kirstenbosch, Kapské Město, Jižní Afrika



Na jihovýchodním předměstí jihoafrického Kapského Města se nachází jedna z nejvýznamnějších botanických zahrad v celosvětovém kontextu: Kirstenbosch National Botanical Garden. Pozemek, na němž se rozkládá, má dohromady 528 ha. Je to nejen největší botanická zahrada v Africe, ale svými aktivitami a významem daleko přesahuje kontinent. Dostalo se jí dokonce i takové pocty, že je součástí lokality prohlášené mezinárodní organizací UNESCO za Světové kulturní dědictví.

Národní botanická zahrada Kirstenbosch, Kapské Město, Jižní Afrika Zdroj: profimedia.cz

Samotná botanická zahrada byla založena v roce 1913 a leží na východním úpatí Stolové hory, zaujímá plochu 36 ha a přímo navazuje na rozsáhlé území pokryté přirozenou vegetací fynbos s ostrůvky afromontánního lesa, kde žije i mnoho původních obyvatel z živočišné říše.

9. Villa d'Este, Tivoli, Itálie



Villa d'Este z 16. století je jedním z nejkrásnějších parků světa. Naleznete jej v italském městečku Tivoli. Vila i k ní přilehlý velkolepý park patří na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, a to od roku 2001. V roce 2007 byl místu udělen titul Nejkrásnější zahrada Evropy.

Villa d'Este, Tivoli, Itálie Zdroj: profimedia.cz

Park Villy d’Este patří k nejkrásnějším a největším vodním parkům v Evropě. Pokud budete mít dostatek času, napočítáte zde 250 vodotrysků, 60 vřídel, 255 kaskád, 100 nádrží, 50 fontán, 20 teras, 300 bran, 3 000 různých sezónních rostlin, stovky stromů a tisíce dalších rostlin.

10. Letní palác, Peking, Čína



Letní palác, který je kombinací historických pavilonů, chrámů, mostů a kopcovité přírodní krajiny, byl organizací UNESCO uznán jako „mistrovské dílo čínského zahradního designu“ a v roce 1998 byl zapsán do Seznamu památek Světového dědictví UNESCO. Za dnešní podobu vděčí císařovně Cixi (Cch’-si), která vládla v Číně prakticky celou 2. polovinu 19. století.

Letní palác, Peking, Čína Zdroj: profimedia.cz